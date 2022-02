Dassault Systèmes cambia i vertici di Solidworks e 3DExperience Works Gian Paolo Bassi lascia il ruolo di Ceo di Solidworks per diventare executive vice president di 3DExperience Works. Gli subentra Manish Kumar. Pubblicato il 25 febbraio 2022 da Redazione

Nuove nomine e passaggio di consegne in Dassault Systèmes, multinazionale francese che sviluppa software per la progettazione 3D e digital twin utilizzabili in diversi settori verticali, dall’industria pesante ai dai trasporti, dall’aerospaziale all’edilizia, dalla produzione di beni di consumo all’hi-tech. Dopo sette anni nel ruolo, Gian Paolo Bassi lascia la poltrona di Ceo di Solidworks, la divisione specializzata in progettazione CAD interna a Dassault (e frutto di una vecchia acquisizione risalente al 1997) per diventare executive vice president di 3DExperience Works, divisione focalizzata sulle soluzioni in cloud rivolte alle aziende di media dimensione e al loro ecosistema. Il ruolo di Ceo di Solidworks viene preso in carico da Manish Kumar, già responsabile della divisione ricerca&sviluppo di Solidworks. Il manager conserva anche il precedente incarico.



“La crescita di Solidworks, alimentata dalla continua innovazione tecnologica, proseguirà e accelererà sotto la guida di Manish”, ha dichiarato Philippe Laufer, executive vice president, global brands di Dassault Systèmes. “Grazie al lavoro di successo di Gian Paolo e Manish, 3DExperience Works è cresciuta così tanto da richiedere ora la nomina di un executive ad essa dedicato, che la guidi nel corso del 2022 e oltre”.



Gian Paolo Bassi ha quindi, ora, il compito di far crescere ulteriormente la divisione 3DExperience Works, nata nel 2019. Dalla sua il manager ha un'esperienza più che venticinquennale nei settori della progettazione 3D, del CAD e delle soluzioni PLM (Product Lifecycle Management). Il suo ingresso in Dassault risale al 2011. Dopo aver lavorato come vicepresidente delle attività di ricerca e sviluppo, in qualità di Ceo di Solidworks ha poi guidato le strategie di prodotto e tecnologiche del marchio, che include solluzioni progettate per i sistemi desktop e il cloud.

La nomina di Manish Kumar, ha fatto sapere l’azienda “persegue l’impegno e gli investimenti di Dassault Systèmes nella ricerca e sviluppo di Solidworks, tratto distintivo del brand”. Kumar, in qualità di vicepresidente delle attività R&D, ha giocato un “ruolo chiave nello sviluppo delle strategie di prodotto e tecnologiche di Solidworks”, mentre ora come nuovo Ceo si occuperà anche di spingere queste soluzioni sul mercato.