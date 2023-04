Data breach su Western Digital, indagini ancora in corso Lo scorso 26 marzo la società ha subìto una violazione informatica sulla propria rete, con conseguente esposizione di dati (non è chiaro quanti e quali) e disagi per l’operatività. Pubblicato il 04 aprile 2023 da Redazione

Problemi di cybersicurezza per Western Digital (Wd). L’azienda specializzata in tecnologia per lo storage ha annunciato ieri di aver subìto un data breach, ovvero una violazione della propria rete informatica che ha permesso all’intruso o agli intrusi di accedere ad alcuni dati e di compromettere alcune delle attività dell’azienda. Le prime analisi hanno evidenziato che un “soggetto non autorizzato” ha ottenuto accesso ad alcuni dati dei suoi sistemi, ma non è ancora chiaro quanti e quali dati siano stati visionati o compromessi dall’haceraggio.



L’incidente risale al 26 marzo scorso e dopo la sua scoperta Wd ha messo in campo procedure di risposta all’incidente e ha avviato le indagini “con il supporto dei migliori esperti di sicurezza e forensica esterni”, ha fatto sapere l’azienda. “L’indagine è agli inizi e Western Digital si sta coordinando con le forze dell’ordine”.

Oltre che sull’indagine delle cause e del meccanismo della violazione, l’azienda è concentrata adesso sulla mitigazione e sul contenimento dell’impatto. Wd sta adottando “misure proattive per mettere al sicuro le operazioni aziendali”, e tra le altre cose ha deciso di mettere offline alcuni sistemi e servizi. Inoltre sta “lavorando attivamente per ripristinare le infrastrutture e i servizi impattati”.

Western Digital ha messo le mani avanti sull’eventualità che l’incidente possa ancora causare disagi a parte delle operazioni aziendali. Da tutte queste parole si potrebbe cogliere (ma è pura speculazione) che al data breach sia seguito un evento “paralizzante” come la crittografia dei dati tramite ransomware. Nessuno, tuttavia, ha ancora rivendicato l’attacco. D’altra parte sarebbe alquanto strano se un’azienda che produce sistemi di archiviazione non avesse una buona strategia di backup e ripristino su cui fare affidamento.