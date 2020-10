Data Reply diventa Aws Machine Learning Competency Lo status ottenuto riconosce all’azienda la capacità di sviluppare soluzioni e modelli predittivi sulla base dei dati per generare valore per i clienti. Pubblicato il 23 ottobre 2020 da Redazione

Data Reply ha ottenuto lo status di Amazon Web Services (Aws) Machine Learning (Ml) Competency, che riconosce all’azienda la capacità di sviluppare soluzioni e modelli predittivi sulla base dei dati per generare valore per i clienti. Con questo riconoscimento la società entra a far parte dei membri dell'Aws Partner Network (Apn) che hanno realizzato soluzioni per aiutare le organizzazioni ad affrontare le sfide legate ai dati, ad abilitare i flussi di lavoro grazie al machine learning e a offrire nuove funzionalità basate su SaaS/API per migliorare le applicazioni attraverso l'intelligenza artificiale.

Il programma Aws Competency, come si legge sul sito di Aws, “è progettato per identificare, convalidare e promuovere i partner di livello premier e avanzato di Aws Partner Network (Apn) con dimostrate competenze tecniche Aws e un provato successo con i clienti”.

In qualità di Apn Premier Consulting Partner, Data Reply offre strumenti che sfruttano i paradigmi di big data, data analytics e machine learning su Aws, per fornire ai clienti flessibilità e scalabilità. Queste soluzioni sono realizzate interamente attraverso servizi Aws, tra cui Amazon SageMaker, Rekognition, Textract, Comprehend, Aws Lambda e Amazon Emr.

“Questo riconoscimento consolida ulteriormente la nostra partnership con Aws”, commenta Filippo Rizzante, Cto Reply, “e ribadisce la capacità tecnica e l’esperienza dei nostri specialisti nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni di machine learning”.