Dell, i ricavi superano per la prima volta 101 miliardi di dollari Nell’anno fiscale appena concluso, il gruppo ha visto crescere del 17% i ricavi e più che raddoppiare l'utile netto. Pubblicato il 25 febbraio 2022 da Redazione

Dell Technologies l’ha definito come l’anno fiscale migliore di tutta la sua storia. Quello chiuso al 28 febbraio 2022 è stato, in effetti, un anno fiscale record sotto il profilo dei ricavi, che hanno superato quota 101 miliardi di dollari (quasi 101,2 miliardi), segnando una crescita del 17% rispetto al fiscal year 2021. Merito, a detta della società, di una forte domanda di mercato, della solida capacità di esecuzione e della costante crescita trasversale a tutte le divisioni aziendali. In particolare, le vendite di dispositivi endpoint hanno battuto ogni record.



L’utile netto, a quota 4,94 miliardi di dollari, migliora del 120% il precedente risultato annuo di 2,245 miliardi di dollari. L’utile operativo è stato di 4,7 miliardi di dollari, +26%. Oltre ai ricavi, hanno superato ogni precedente anche gli utili diluiti per azione, pari a 6,26 dollari e in crescita del 114% sull’anno fiscale 2021. Il flusso di cassa operativo è stato di 10,3 miliardi di dollari, mentre escludendo dal medesimo indicatore Vmware (società che nel 2021 si è staccata da Dell con un amichevole spin-off) la cifra è di 7,1 miliardi di dollari.

“L’anno fiscale 2022 è stato il migliore nella storia di Dell Technologies”, ha dichiarato Jeff Clarke, vice chairman e co-chief operating officer dell’azienda. “Abbiamo raggiunto ricavi superiori a 100 miliardi di dollari e siamo cresciuti del 17%, un traguardo enorme e superiore ai nostri obiettivi di crescita di lungo periodo. Per i nostri clienti, la maggiore opportunità è quella di trasformare dati in insight, azioni e progressi, dando priorità agli investimenti in tecnologia”.

Il fatturato del quarto trimestre si è attestato a 28 miliardi di dollari, corrispondenti a un incremento del 16% anno su anno. Nel dettaglio, la divisione Client Solutions (computer desktop, laptop, monitor) nel trimestre ha fruttato 17,3 miliardi di dollari, segnando un ottimo +26% di crescita, trascinata soprattutto dalla vendita di Pc destinati alle aziende. La divisione Infrastructure Solutions (server, appliance per lo storage e per il backup, apparati di rete, sistemi convergenti e iperconvergenti) ha fruttato 9,2 miliardi di dollari, con una crescita del 3%.