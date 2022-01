Denis Valter Cassinerio guida le vendite europee di Acronis Il manager lascia Bitdefender per assumere il ruolo di regional sales director per l'Europa meridionale all’interno di Acronis. Pubblicato il 27 gennaio 2022 da Redazione

Passaggio di carriera importante per Denis Valter Cassinerio: il manager lascia Bitdefender per entrare in Acronis con il ruolo di ruolo di regional sales director per l'Europa meridionale. Sarà alla guida di una squadra incaricata di curare l'espansione dell'ecosistema di canale e, più in generale, di promuovere sul mercato l’offerta di soluzioni di Acronis, incentrata su backup, recovery, accessibilità e privacy dei dati.

Cassinerio può vantare un’esperienza trentennale nel settore informatico, in particolare in ruoli direttivi in ambito commerciale e relativi alla cybersicurezza. Il manager ha lavorato per aziende del settore informatico come Hewlett Packard, McAfee, Trend Micro, BT (British Telecom) e Bitdefender, militando in quest’ultima per più di cinque anni con l’incarico di direttore vendite per l’Italia, prima, e di direttore vendite per l’area Sud Europa poi.

"Nel suo nuovo ruolo”, ha commentato Ronan McCurtin, vicepresidente vendite per Europa, Israele e Turchia di Acronis, “potrà sfruttare i successi del passato e far sì che il team Acronis conquisti obiettivi ancora più grandi in Europa meridionale, un mercato il cui sviluppo è per noi prioritario. Il percorso professionale di Denis è costellato dai successi dei brand con i quali ha lavorato, e crea in noi grandi aspettative sui risultati che conseguiremo sotto la sua guida esperta”.

Nel 2021 le attività cloud di Acronis hanno registrato una crescita pari al 70% rispetto ai numeri del 2020. L’anno scorso è stato anche attraversato da un finanziamento da 250 milioni di dollari, ottenuto a maggio da Cvc Partners e destinato a supportare le iniziative di go-to-market l’allargamento della rete di partner Msp (Managed Service Provider). E quest’anno l’azienda punta a ulteriore crescita.

"Il team”, ha annunciato Cassinerio, “si concentrerà sullo sviluppo di nuovi canali e segmenti di mercato, dalle piccole aziende alle grandi enterprise, e farà affidamento su ulteriori investimenti locali, sul consolidamento dell'approccio cloud-first dell'azienda e sulle sue grandi capacità di ricerca e sviluppo. Valorizzeremo i nostri principali canali di go-to-market, inclusi gli Msp ed Mssp attuali e futuri, e faremo di Acronis la migliore scelta possibile per la cybersecurity e come partner di qualità”.