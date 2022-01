Design innovativo e nuovi processori per Dell Xps 13 Plus Il notebook presentato al Ces di Las Vegas segna il debutto dei processori Intel Core di 12esima generazioni e rinnova le caratteristiche di tastiera e touchpad. Pubblicato il 05 gennaio 2022 da Redazione

I nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione debuttano sui notebook di Dell: Xps 13 Plus è il nome del modello da 13,4 pollici presentato dall’azienda texana in occasione del Ces di Las Vegas. Si tratta di un dispositivo consumer, che può però adattarsi bene anche alle esigenze dello smart working grazie alle sue caratteristiche di funzionamento silenzioso e senza problemi di surriscaldamento. Merito dell’impiego di ventole di maggiori dimensioni, che forniscono il 55% di flusso d’aria in più rispetto a quelle usate nei precedenti modelli della gamma. Disponibile sul mercato la prossima primavera nella versione dotata di sistema operativo Windows 11 o Ubuntu 20.04 (nella Developer Edition) e nei colori platino e grafite, il Dell Xps 13 Plus adotta un design pulito e minimalista, con angoli smussati, e ottimizza al meglio lo spazio occupato da schermo, tastiera e touchpad.

A proposito di quest’ultimo, va segnalata un’innovazione non solo bella ma funzionale: al posto del tradizionale touchpad Dell ha inserito una superficie in vetro dotata di tecnologia aptica, che trasmette ai polpastrelli della mano sensazioni tattili. Anche la tastiera è stata riprogettata, optando per una scocca in alluminio e per tasti a filo, più grandi rispetto al passato, in cui è stato eliminato del tutto l’uso del lattice. Secondo Dell, queste caratteristiche dovrebbero garantire una maggiore fluidità, piacevolezza ed efficienza nella digitazione. Altra peculiarità è la sostituzione dei tasti funzione fisici (quelli che vanno da F1 a F12 e il pulsante Esc) con tasti capacitivi che all’occorrenza permettono di passare ai comandi multimediale per la regolazione di volume, luminosità, eccetera. Questa scelta ha permesso a Dell di aumentare la dimensione dei tasti alfanumerici, ottimizzando l’uso dello spazio.

Dell Xps 13 Plus

Oltre a essere bello, l’Xps 13 Plus è anche il notebook di Dell più potente mai presentato nella categoria dei 13 pollici, e questo è apprezzabile specie considerando che il peso si limita a 1,24 chili, lo spessore a circa 15 millimetri. Il merito è soprattutto dei nuovi processori Intel Core, ma anche le caratteristiche multimediali e l’efficienza energetica rientrano nel quadro. Per quanto riguarda lo schermo, a seconda delle configurazioni la risoluzione parte da Full HD+ (1920x1200) per arrivare a UHD+ (3840x2400 pixel) ed è possibile scegliere tra pannelli Lcd classici, touche e Oled touch da 3,5 K. L’uso della tecnologia Ips Black e la certificazione VESA DisplayHDR 400 garantiscono di poter fruire contenuti in alta risoluzione con ottimi dettagli di contrasto e colore.



Presente a bordo una webcam dotata di sensore Cmos 4K HDR Sony Starvis che gestisce l’adattamento alle condizioni di luce e integra funzioni di sicurezza e di intelligenza artificiale. Questo, unito ai microfoni con tecnologia di cancellazione del rumore e agli speaker da 14W, permette a Dell di definire il suo notebook come l’ideale strumento di lavoro, a misura di videoconferenza e collaborazione a distanza. Il prezzo del Dell Xps 13 Plus non è ancora stato comunicato.