Devolo prova a rendere professionale l'Internet di casa Lo smart working ha reso d’attualità disporre di una connessione domestica di buona qualità. Magic 2 e Repeater vanno in questa direzione. Pubblicato il 02 novembre 2020 da Roberto Bonino

La pandemia che affligge ormai da diversi mesi ha avuto quale effetto immediato lo spostamento di molte categorie di lavoro dall’ambiente professionale a quello domestico. Al di là dei temi legati ai dispositivi utilizzati e alla sicurezza dell’accesso alle reti aziendali, la qualità della connessione a Internet è diventato improvvisamente un elemento critico anche per il proprio lavoro.

Nelle case più strutturate, la collocazione del router e dei punti di accesso tramite Wi-Fi vanno allineati alla nuova normalità e può capitare che il locale più adatto a trasformarsi in un improvvisato ufficio sia troppo isolato per ricevere un segnale di buona qualità. La soluzione potrebbe essere rappresentata da un dispositivo con tecnologia Plc/Mesh, che permette di portare la connessione ovunque serva utilizzando la sola presa elettrica.

Una delle ultime novità su questo fronte è rappresentata da Devolo Magic 2 WiFI next. Il prodotto si basa sulla tecnologia di comunicazione Powerline, che utilizza la rete elettrica per trasmettere il segnale Internet anche attraverso muri o soffitti. In pratica, essa permette di costruire una rete informatica estesa a tutta la casa, a prescindere dal numero di piani o dallo spessore dei muri. Di fatto, può essere un’alternativa pratica al Wi-Fi o a Bluetooth, per connettere, ad esempio, il pc o la smart tv a un router collocato in un altro ambiente non troppo vicino.

Devolo Magic 2 sfrutta la tecnologia Plc e restituisce una velocità fino a 2400 Mbps, ma la abbina a quella Mimo, che fa in modo di replicare le stesse prestazioni si più terminali contemporaneamente, essendo dotato di Access Point Steering, per il reindirizzamento all’hotspot più potente nelle vicinanze.

Il costruttore ha reso disponibile anche WiFI Repeater ac, un ripetitore che diffonde nei vari ambienti domestici la copertura del router principale, con velocità di trasmissione fino a 1200 Mbps. Il dispositivo è in grado di trasmettere il segnale Wi-Fi ai dispositivi preferiti e la funzione di ripetizione a banda incrociata ottimizza l’uso su frequenze a 2,4 e 5 GHz. I dati di configurazione del router vengono adottati automaticamente all’accensione e la compatibilità è garantita più o meno con tutti i dispositivi e punti d’accesso più diffusi.