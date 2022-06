Distribuzione, Achab entra nel gruppo Ebertlang e cerca sinergie Il distributore italiano, specializzato in soluzioni IT infrastrutturali e di sicurezza per Msp, è stato acquisito dal tedesco Ebertlang GmbH. A detta di Achab, si prospettano sinergie. Pubblicato il 09 giugno 2022 da Redazione

Nuova acquisizione nel campo dei distributori Ict: Achab, società italiana che veicola soluzioni IT infrastrutturali e di sicurezza rivolte agli Msp (Managed Service Provider) è stata comprata dalla tedesca Ebertlang GmbH, un Value Added Reseller attivo in Germania, Svizzera e Austria. Più che un’acquisizione una fusione, a detta di Achab, da cui deriveranno sinergie e che rappresenta un passo avanti verso la creazione di una “entità paneuropea al servizio dei fornitori di servizi gestiti”. Un obiettivo che da tempo è tra i pensieri dei due managing director di Ebertlang, Philip Weber e Marcus Zeidler, oltre che tra quelli dell’amministratore di Achab, Andrea Veca.

Lo scorso anno Ebertlang GmbH ha fatto un primo passo verso l’internazionalizzazione, anzi due: prima, l’apertura di una sede in Svizzera, a Pfäffikon, e poi l'acquisto del distributore tedesco 8Soft GmbH, azioni che hanno permesso al gruppo di consolidando la propria presenza nell’area Dach (Germania, Austria e Svizzera). La collaborazione con Achab, in corso da quasi un decennio, ha poi suggerito il passo successivo. "L'espansione paneuropea dell'azienda, anche al di fuori della regione Dach, è un aspetto chiave della nostra strategia di crescita”, ha dichiarato Philip Weber. “Con l'Italia stiamo raggiungendo un mercato che ha forti parallelismi con la regione Dach e ci consente di sfruttare appieno i nostri punti di forza".



Il Ceo di Ebertlang ha sottolineato il forte allineamento della propria azienda con Achab, poiché le due società perseguono una strategia di offerta molto simile e condividono “gli stessi standard di qualità, gli stessi valori e il nostro entusiasmo nel lavorare per il canale e per gli Msp”, ha proseguito Weber. “Insieme possiamo implementare in modo ancora più efficiente argomenti importanti, come l'automazione avanzata, la sicurezza e la gestione dei servizi cloud. In sintesi, sviluppare ulteriormente la nostra visione di un moderno distributore a valore aggiunto”.



“Conosco e apprezzo Philip Weber e il team Ebertlang da molti anni”, ha commentato Veca. “Unire le forze con loro ci consente di preservare i nostri valori mentre sviluppiamo ulteriormente le nostre competenze e sfruttiamo le sinergie di cui beneficeranno senz’altro i nostri clienti oltre a quelli di Germania, Austria e Svizzera. Non vediamo l’ora di cominciare fattivamente la collaborazione con i nostri nuovi colleghi".