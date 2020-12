Doppia acquisizione per Cisco, contact center e videoconferenza L’acquisizione della londinese IMImobile permette al compratore di potenziare la propria offerta di soluzioni per contact center “as a service”. Altro acquisto è Slido, piattaforma per le videoconferenze interattive. Pubblicato il 07 dicembre 2020 da Redazione

Cisco per questo Natale è andato a far shopping a Londra: è nata nella capitale inglese, infatti, la sua prossima acquisizione, IMImobile. Una società specializzata in software in cloud per le comunicazioni, e in particolare in soluzioni che migliorano la relazione con i clienti e la customer experience: grazie a lei Cisco potrà “fornire una soluzione end-to-end di gestione dell’interazione con il cliente”, e potenziare la propria offerta di software per i contact center “as a service”, ha fatto sapere l’ufficio stampa.

L’acquisizione, per cui è stato ora raggiunto un accordo definitivo, prevede da parte di Cisco un investimento di circa 730 milioni di dollari. Una volta ottenute le usuali approvazioni degli azionisti e degli enti regolatori, l’accordo dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2021.

Fondata nel 2000, IMImobile ha uffici dislocati fra il Regno Unito, gli Stati Uniti, il Canada, l’India, il Sudafrica e gli Emirati Arabi, e conta tra i suoi clienti aziende come Best Buy, BT, Hermes, O2 e Centrica. La sua piattaforma tecnologica include funzionalità di automazione, orchestrazione e monitoraggio delle attività dei clienti su diversi canali e applicazioni (Web, social media, messaggistica, applicazioni vocali).

Ad acquisizione completata, i dipendenti di IMImobile entreranno a far parte del gruppo Contact Center di Cisco. L’unione delle rispettive tecnologie permetterà di confezionare un’offerta di “Contact Center as a Service” basata sui principi dell’intelligenza (utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare chatbot e altri strumenti di relazione con i clienti), della contestualità (per fornire interazioni personalizzate), collaborazione tra i dipendenti, omnicanalità e programmabilità (con la migliore orchestrazione dei flussi di lavoro).

In contemporanea è giunta notizia di un'altra acquisizione a opera di Cisco: quella della piattaforma di videoconferenza Slido. Una mossa certamente strategica, visti di tempi di smart working, che permette al compratore di rafforzarsi in un'area già strategica. Oltre a essere un colosso del nertworking, infatti, Cisco è anche ben posizionata nel mercato degli strumenti di Unified Communication and Collaboration attraverso la propria piattaforma Webex. La tecnologia di Slido, societù polacca, consentirà proprio di potenziare e completare Webex con funzionalità di interazione tra moderatori e partecipanti alle riunioni virtuali: sessioni di domanda e risposta, gestione dei feedback, test, questionari con votazione. In questo caso il valore dell'acquisizione non è stato comunicato.