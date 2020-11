Dropbox, crescono gli utenti paganti e il fatturato vola Nel terzo trimestre i ricavi hanno superato i 487 milioni di dollari, corrispondenti a un incremento del 14% anno su anno. In dodici mesi, oltre un milione di nuovi iscritti premium. Pubblicato il 06 novembre 2020 da Redazione

Per il cloud di Dropbox, sinonimo di archiviazione, file sharing e collaborazione a distanza, è stato finora un anno fortunato. Nel terzo trimestre dell’anno fiscale in corso l’azienda californiana ha ottenuto 487,4 milioni di dollari di ricavi, valore corrispondente a un incremento del 14% rispetto all’analogo periodo del 2019, mentre l’utile netto è stato di 32 milioni di dollari (8 centesimi ad azione). I risultati hanno superato le previsioni degli analisti di Wall Street, che ipotizzavano 483,64 milioni di dollari di giro d’affari.

Il merito va anche all’incremento degli abbonamenti. Le versioni a pagamento di Dropbox contavano nel terzo trimestre dell’anno scorso 14 milioni di utenti registrati: dodici mesi dopo, il numero è salito a 15,25 milioni di persone (su un totale di circa 600 milioni di utenti registrati). Parallelamente, i ricavi medi per utente pagante sono saliti da 123 a 128 dollari.

"Nel terzo trimestre”, ha dichiarato il Ceo di Dropbox, Drew Houston, “abbiamo osservato uno slancio nelle nostre attività, con forti redditto operativo, profittabilità e flusso di cassa libero. L’espansione della marginalit dimostra la forza del nostro modello di business e della nostra execution sui nostri obiettivi di lungo termine”.

Alla fine del trimestre la società disponeva di 1,22 miliardi di dollari di contante, equivalenti di cassa e investimenti a breve termine. Per il prossimo trimestre gli analisti prevedono un fatturato di circa 494,09 milioni di dollari, mentre la società per ora non ha comunicato il proprio outlook. Nel 2019 Dropbox ha fatturato circa 1,7 miliardi di dollari.