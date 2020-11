Elon Musk è il secondo super ricco al mondo, dopo Jeff Bezos Secondo il Bloomberg Billionaires Index il Ceo di Tesla, con un patrimonio valutato 128 miliardi di dollari, è in seconda posizione preceduto dal patron di Amazon. Dopo di lui Bill Gates, mentre Zuckerberg è sceso al quinto posto dopo essere stato superato dall'uomo d'affari francese Bernard Arnault. Pubblicato il 25 novembre 2020 da Redazione

Elon Musk ha superato il co-fondatore di Microsoft Bill Gates, diventando la seconda persona più ricca del mondo. Questo secondo il Bloomberg Billionaires Index. Il patrimonio netto del Ceo di Tesla, che è di circa 128 miliardi di dollari, quest’anno ha registrato un incremento di 100 miliardi di dollari, visto che a gennaio era al 35esimo posto nella lista. C'è un divario considerevole tra il secondo e il primo posto, attualmente detenuto dal Ceo di Amazon Jeff Bezos, che ha un patrimonio netto di circa 182 miliardi di dollari.

Bill Gates è rimasto in testa alla graduatoria per anni fino a quando, nel 2017, è stato superato da Jeff Bezos. Bloomberg fa notare che il co-fondatore di Microsoft avrebbe probabilmente il patrimonio netto più elevato se non avesse dato così tanti soldi in beneficenza, inclusi gli oltre 27 miliardi di dollari che dal 2006 ha donato attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation.

Elon Musk ha superato Mark Zuckerberg la scorsa settimana, diventando la terza persona più ricca in base al Billionaires Index. In seguito il Ceo di Facebook è sceso al quinto posto, preceduto dall'uomo d'affari francese Bernard Arnault.

La rapida ascesa di Musk nella graduatoria è stata guidata principalmente dal prezzo delle azioni di Tesla che, secondo Bloomberg, costituiscono circa tre quarti del patrimonio netto del super miliardario. L'azienda automobilistica ha attualmente una capitalizzazione di mercato di quasi 500 miliardi di dollari, dopo aver iniziato l'anno a meno di 100 miliardi di dollari. Secondo il Guardian Tesla ha il più alto market cap di qualsiasi azienda produttrice di auto al mondo, nonostante produca una frazione dei veicoli delle case automobilistiche più affermate. Quest'anno prevede di realizzare 500.000 vetture, mentre un'azienda come Toyota arriva a circa 10 milioni.

Anche l'altra azienda di Musk, SpaceX, quest’anno ha segnato un successo dopo l’altro. La scorsa settimana la navicella Crew Dragon ha portato quattro astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E a maggiola compagnia ha effettuato il suo primo lancio nello spazio con equipaggio.