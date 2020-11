Elon Musk potrebbe essere positivo al Covid-19 Il Ceo di Tesla e SpaceX ha fatto quattro test rapidi: due sono risultati positivi e due negativi. Come nel suo stile non ha mancato di sottolineare polemicamente l’accaduto. Ha poi fatto il tampone molecolare (Pcr), il cui risultato si saprà entro domani. Pubblicato il 13 novembre 2020 da Redazione

Elon Musk è positivo al Covid-19? Per saperlo bisognerà attendere fino a domani. In un tweet il Ceo di Tesla e SpaceX ha fatto sapere che ha i "sintomi di un tipico raffreddore". Ha anche detto di avere fatto essere quattro test rapidi nello stesso giorno con risultati diversi: due negativi e due positivi.

Non ha mancato ovviamente di polemizzare sottolineando che se è accaduto a lui, la stessa cosa succede anche ad altri. Intanto ha fatto i tamponi molecolari (Pcr) in diversi laboratori e i risultati, che di sicuro twitterà immediatamente, si sapranno entro ventiquattrore.

Musk aveva già espresso opinioni controverse sulla pandemia da Covid-19, che alcune volte si sono rivelate errate: in un'occasione, ha detto che i bambini sono "essenzialmente immuni" al virus, e in un’altra, ha predetto che si sarebbe arrivati "vicini a zero casi negli Stati Uniti […] entro la fine di aprile”.