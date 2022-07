Emiliano Massa al timone di Proofpoint in Italia, Francia e Spagna Il manager, ex di Forcepoint, è stato scelto per il ruolo di area vice president della regione Southern Europe. Pubblicato il 20 luglio 2022 da Redazione

Proofpoint ufficializza l’ingresso in azienda di Emiliano Massa, scelto per guidare le attività della regione Southern Europe, di cui fanno parte Italia, Francia e Spagna.

L’azienda californiana, specializzata in protezione dei dati, sicurezza della posta elettronica, rilevamento delle minacce e delle frodi, ha in realtà accolto il manager italiano già dallo scorso maggio.

Il nuovo area vice president della regione Southern Europe di Proofpoint vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore IT e in particolare nella cybersicurezza, avendo ricoperto ruoli di responsabilità per aziende come Telecom Italia, Websense, Forcepoint e Pegasystems. Nel suo nuovo ruolo, ha fatto sapere Proofpoint, Massa sarà “responsabile della crescita organizzativa e della strategia” nell’area dell’Europa meridionale, oltre che del “posizionamento di Proofpoint come leader nelle soluzioni e nelle competenze di cybersecurity incentrate sulle persone”.



"Proofpoint è il partner di fiducia per la cybersecurity di alcune delle aziende più rispettate al mondo, e abbiamo un'opportunità eccezionale di estendere la nostra presenza nell’area del Sud Europa", ha dichiarato Massa. "La cultura aziendale di Proofpoint e il suo impegno per l'innovazione sono state le motivazioni principali che mi hanno convinto a cogliere l'opportunità di guidare il team. Con entusiasmo contribuirò a portare sul mercato le apprezzate soluzioni dell’azienda, per aiutare le organizzazioni regionali a navigare in un panorama di minacce informatiche complesso e in continua evoluzione, per proteggere meglio il loro business e i loro clienti”.

“Con la nostra espansione, la reputazione di Proofpoint come riferimento indiscusso nella cybersecurity ci ha permesso di attrarre nuovi talenti”, ha commentato Keith Bird, senior vice president Emea della società. “La forte esperienza, la grinta e la conoscenza del settore di Emiliano saranno preziose per continuare a realizzare la nostra vision di una sicurezza focalizzata sulle persone e soddisfare l'enorme domanda del mercato di una protezione di livello mondiale contro minacce informatiche sempre più mirate".