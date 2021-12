Engineering nel settore della riassicurazione con C Consulting Con una nuova acquisizione, il gruppo potenzia la propria divisione Digital Finance. C Consulting è specializzata in revisione del processo assicurativo. Pubblicato il 17 dicembre 2021 da Redazione

Engineering si allarga nel campo dei servizi di tecnologici e di consulenza con l’acquisizione di C Consulting, società ligure presente sul mercato assicurativo da una ventina di anni e oggi attiva attraverso un team di 60 persone. L’accordo appena siglato finalizza l’acquisizione del 100% dell’azienda da parte della divisione Digital Finance di Engineering, focalizzata sui servizi rivolti alle istituzioni finanziarie e alle compagnie assicurative.

A detta del compratore, C Consulting ha saputo “conquistare una solida leadership di mercato innovando radicalmente il complesso e delicato processo di riassicurazione delle Compagnie. Un traguardo raggiunto grazie a soluzioni tecnologiche proprietarie all’avanguardia (XLayers), nonché alla profonda conoscenza delle normative IFRS e Solvency II, che le permettono di affiancare il cliente con un servizio di consulenza basato su solide competenze, punto di partenza fondamentale per il buon esito della revisione del processo”.

In tale processo, considerata la delicatezza di questo business e le stringenti normative, esiste a detta di Engineering un forte bisogno di automazione e di una gestione precisa gestione precisa e intelligente dell’enorme mole di dati e informazioni scambiate tra assicurazioni e riassicuratori. Troppo spesso, invece, il processo viene ancora gestito con approcci tradizionali, senza ricorrere all’automazione software e dunque con un elevato rischio di errore. Engineering cita un dato: nella preparazione e nello scambio dei dati il cosiddetto leakage, cioè la dispersione o perdita di informazioni, può riguardare fra il 2% e il 4% dei premi riassicurati. Per le compagnie questo si traduce in una perdita di profitto.

“Il preciso segmento della riassicurazione in cui ci siamo sempre mossi, che con un ammontare medio del rischio riassicurato variabile tra il 20% e il 25% rappresenta da sempre un tassello chiave per consentire la crescita del business delle compagnie, ha assunto nel tempo un ruolo decisivo anche nella componente di bilancio ai fini della definizione di una corretta compliance”, ha sottolineato Aldo Capurro, Ceo di C Consulting. “L’ingresso nel Gruppo Engineering e le sinergie con la business unit Digital Finance rappresentano per C Consulting un’enorme opportunità di crescita, sia sul fronte del completamento dell’expertise nella consulenza finanziaria sia sul fronte di espansione del footprint geografico”. Il passaggio societario aiuterà a C Consulting a consolidarsi sul mercato italiano e anche a espandersi all’estero, nei mercati in cui Engineering già opera.

“Oggi”, ha commentato Giuseppina Volpi, general director Digital Finance di Engineering, “con la chiara visione ecosistemica che ci guida attraverso tutti i mercati, vediamo nell’industria delle assicurazioni, quanto mai strategica e trasversale, un elevatissimo bisogno di innovazione per rispondere in modo efficiente alla rapida evoluzione dell’Open Finance, oltre che normativa. Siamo quotidianamente focalizzati su questo, e l’acquisizione di C Consulting, insieme all’impegno a sostenerne la crescita internazionale e lo sviluppo tecnologico della piattaforma XLayers, di cui abbiamo già previsto una declinazione cloud, si colloca esattamente nella nostra strategia di valorizzare le soluzioni best in class per generare il maggior impatto positivo possibile in termini di semplificazione e competitività per il settore”. Per Engineering l’acquisizione di C Consulting segue di qualche mese quella della fintech Deus Technology.