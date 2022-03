Erp per il settore fashion, Smeup acquisisce SH Sistemi Lab Il system integrator bresciano allarga la propria presenza territoriale con una sede nelle marche e la propria offerta con soluzioni Erp per il settore della moda. Pubblicato il 14 marzo 2022 da Redazione

Nuova acquisizione nell’ecosistema Ict italiano: il system integrator bresciano Smeup (15 sedi in Italia, 2.450 clienti, 73 milioni di ricavi nel 2021) ha annunciato l’ingresso nel proprio gruppo di SH Sistemi Lab, azienda di Osimo, Ancona, specializzata in soluzioni gestionali Erp. Un’azienda decisamente più piccola di Smeup (15 collaboratori, contro i 530 della società bresciana) ma presente sul mercato italiano ben da 40 anni, e che da sempre ha operato nel campo dei software gestionali per il settore manifatturiero, per poi allargarsi negli ultimi anni al mondo del fashion.



Smeup prosegue dunque nella propria strategia di crescita, portata avanti l’anno scorso con altre operazioni societarie, tra cui l’acquisto di VM Sistemi. Ora, con l’acquisizione del 100% delle quote di SH Sistemi Lab, la società potrà espandersi geograficamente e arricchire la propria offerta con soluzioni specifiche per le aziende che producono abbigliamento, calzature, borse e altri accessori.



“Questa operazione, ha spiegato Roberto Magni, vicepresidente & Bsa general manager di Smeup, “ha per noi una duplice importanza: ci apre alla copertura territoriale delle Marche, importante per la prossimità a clienti del Centro Italia e, allo stesso tempo, dal punto di vista di proposta al mercato, ci permette di rinforzare la nostra offerta di soluzioni applicative e consulenziali nel mondo del fashion. L’esperienza e le competenze dei colleghi di SH sistemi LAB andranno ad integrarsi a quelle dei consulenti Smeup per creare un centro di competenza verticale sul settore”.



“L’ingresso nel gruppo di SH sistemi Lab”, ha aggiunto il presidente di Smeup, Silvano Lancini, “è per smeup un’operazione molto rilevante che integra quelle realizzate nel corso del 2021, finalizzate a dare sempre più spazio a tematiche di sviluppo specifiche e verticali, in questo caso quello del fashion. L’unione delle competenze e la fusione delle metodologie ci offre la possibilità di porci sul mercato con più forza e capacità di esecuzione”. In seguito all’integrazione dell’acquisita, l’attuale presidente di SH Sistemi Lab, Giampiero Pigini manterrà le proprie mansioni direttive e operative. Rimarranno, inoltre, invariati i ruoli di tutti i collaboratori.