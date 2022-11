Esprinet compra Bludis guardando a vendor di soluzioni a valore Bludis entra nell'orbita di Esprinet e assumerà un ruolo da incubatore per innovativi software vendor a valore Pubblicato il 02 novembre 2022

Esprinet ha annunciato l'acquisizione di Bludis, distributore romano specializzato in soluzioni per la comunicazione unificata, cybersecurity e di IT management. L'operazione prevede il passaggio a Esprinet del 100% del capitale di Bludis, la quale manterrà, secondo quanto comunicato, una legal entity separata all'interno del gruppo, a garanzia di una continuità operativa. Quest'ultima è evidenziata anche dal fatto che la sede della società acquisita rimarrà a Roma, come anche la gestione e la responsabilità commerciale dell'azienda resterà in carico a Giuseppe Di Girolamo, attuale amministratore delegato di Bludis.

L'operazione si stima abbia un controvalore di 8,7 milioni di euro e si inquadra all'interno di una più estesa strategia di ampliamento di Esprinet nel settore d'offerta delle soluzioni a valore, perseguendo il piano industriale 2022-2024 del colosso della distribuzione che ha puntato sull'aumento della profittabilità anche grazie alla crescita del segmento Solutions, riferito a offerte e progetti ad alto valore aggiunto.

A Bludis, già specializzata nella distribuzione di soluzioni e brand caratterizzati da un alto valore aggiunto, verrà chiesto di potenziare tali caratteristiche anche facendo scouting e da incubatore per nuovi ed emergenti vendor di software. Bludis metterà a disposizione le competenze e l'esperienza dei 39 professionisti che vi lavorano, preziosa "dote" che si avvarrà dei servizi e degli asset che Esprinet metterà a disposizione per lo sviluppo del business.



"L'acquisizioone di Bludis è conforme alle linee guida strategiche che il nostro Gruppo ha presentato al mercato a novembre dello scorso anno”, ha dichiarato Alessandro Cattani, amministratore delegato del Gruppo Esprinet, “rafforzando ulteriormente il comparto delle Advanced Solutions che all'interno del Gruppo vengono gestite sotto il brand V-Valley. L'operazione ha una valenza particolare andando a rafforzare la nostra offerta di soluzioni sftware ad alto valore aggiunto, ma nel contempo ci consente di creare in Bludis un vero e proprio centro di eccellenza dedicato ai software vendor emergenti, con rete vendita e competenze dedicate a supporto della loro crescita sul mercato".