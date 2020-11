Federighi: Windows nativo su M1 dipende da Microsoft In una recente intervista il Software Vice President, Software Engineering di Apple ha dichiarato che le tecnologie di base esistono e i Mac sono “pronti”, ma è l’azienda di Redmond che deve decidere se concedere in licenza la sua versione di Windows basata su Arm. Pubblicato il 23 novembre 2020

Dopo il rilascio del nuovo chip M1 per Mac, non sono mancate le interviste ai più importanti manager di Apple. Tra queste quella rilasciata ad Ars Technica dal Software Vice President, Software Engineering Craig Federighi, dal Senior Vice President Hardware Technologies Johny Srouji e dal Senior Vice President, Worldwide Marketing Greg Joswiak.

Gran parte dell’articolo si concentra su argomenti che i tre top manager hanno già trattato in interviste precedenti, ma c'è un’interessante “rivelazione” di Federighi, che riguarda Microsoft e Windows su M1. In questo momento, i Mac con il nuovo chip non supportano Windows e non esiste una funzionalità Boot Camp come in quelli con processore Intel, ma il supporto al sistema operativo di Microsoft è una funzionalità che molti si aspettano di vedere.

Secondo Federighi la disponibilità di Windows sui Mac con M1 dipende esclusivamente da Microsoft. Le tecnologie di base esistono e i Mac ne sono capaci, ma è l’azienda di Redmond che deve decidere se concedere in licenza la sua versione di Windows basata su Arm agli utenti Mac.

Per quanto riguarda Windows in esecuzione in modo nativo sulla macchina Craig Federighi ha ribadito “che dipende davvero da Microsoft. Le nostre tecnologie di base gli consentirebbero di farlo, eseguendo la loro versione Arm di Windows, che già ovviamente supporta le applicazioni in modalità utente x86. Ma questa è una decisione che deve prendere Microsoft, offrendo in licenza quella tecnologia perché possa essere eseguita su questi Mac, che sono certamente in grado di farlo”.

Federighi ha anche suggerito che Windows nel cloud potrebbe essere una possibile soluzione in futuro e ha fatto anche presente che CrossOver è in grado di eseguire applicazioni Windows x86 su Mac M1 utilizzando Rosetta 2.