Fibermind acquisisce il ramo Ubb di Italtel per espandersi nelle Telco L’azienda del gruppo Maticmind rafforza un percorso di rafforzamento già intrapreso, mentre la multinazionale dell’Ict si sta rifocalizzando sulla trasformazione digitale. Pubblicato il 06 settembre 2023 da Redazione

Maticmind si allarga nel mondo delle Telco. Tramite la controllata Fibermind, infatti, la società ha portato a termine l’acquisizione da Italtel del ramo di azienda di quest’ultima dedicato all’Ultrabroadband, L'oggetto di questa operazione è un'unità di business dedicata alla progettazione di reti passive di accesso in fibra ottica, sia in architettura Ftth (Fiber To The Home) che nella tecnologia radio Fwa (Fixed Wireless Access). L’unità impiega un team composto da circa 100 professionisti.

Per Maticmind l'operazione rientra in una strategia di crescita e consolidamento della posizione nel settore delle telecomunicazioni. Fibermind, infatti, aveva precedentemente acquisito importanti porzioni di attività per la progettazione di reti in fibra ottica sia da Open Fiber che da Fibercop. In parallelo a questa acquisizione, Fibermind assumerà anche le restanti attività di progettazione Ubb attualmente in possesso di Italtel. Non è un caso che ci sia allineamento con il nuovo Piano strategico nazionale, che punta all'implementazione dell'Ubb nel triennio 2023-2026, con l'obiettivo di coprire l'intero Paese con reti fisse a 1 giga, tecnologie Fwa e reti mobili 5G.

Dal lato di Italtel, questa cessione rientra in una strategia di maggior focalizzazione sulla trasformazione digitale, sull'offerta di soluzioni per l'integrazione "smart" delle reti, sui servizi gestiti e ingegneristici in vari settori dell'Ict. Per questa specifica operazione, Italtel ha creato una nuova società alla quale verrà conferito il ramo d'azienda Ubb, per poi essere successivamente acquisita al 100% da Fibermind. Il closing è previsto tra fine settembre ed ottobre.