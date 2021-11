Finix porta alle aziende la data virtualization di Denodo La soluzione per la virtualizzazione dei dati di Denodo sarà veicolata da Finix, che agirà in veste di managed service provider. Pubblicato il 10 novembre 2021 da Piero Macrì

Finix, società che veicola le soluzione per aziende di Fujitsu in Italia, annuncia una nuova collaborazione con Denodo, uno specialista della virtualizzazione dei dati. Le sue soluzioni, operanti sia on-premise sia nel cloud, consentono di integrare in modo virtuale dati non strutturati, consolidati o real time, provenienti da differenti fonti, mantenendo la loro originaria collocazione. In veste di Managed Service Provider, Finix ha aggiunto al proprio portafoglio la soluzione di data virtualization di Denodo, alla quale assocerà la propria esperienza nel campo della realizzazione di progetti. Ai clienti, infatti, Finix proporrà un percorso progettuale da portare avanti passo dopo passo, come consente di fare una soluzione scalabile qual è quella di Denodo.

“Il nostro interlocutore di riferimento per questo tipo di soluzione è l’Innovation manager”, ha spiegato Danilo Rivalta, Ceo di Finix Technology Solutions. “La soluzione di data virtualization di Denodo aiuta sia gli Innovation manager sia gli IT department manager a movimentare, gestire e mettere a disposizione di platee sempre più grandi e diversificate enormi quantità di dati. Grazie alla piattaforma di Denodo e alle nostre competenze come fornitori di servizi gestiti innovativi, siamo così in grado di essere vicini alle esigenze dei nostri clienti, rendendo la loro vita più semplice e più efficiente”.

“In quanto Alliance Partner siamo in grado di fornire ai nostri clienti tutta la consulenza e il supporto sia in fase di analisi della soluzione che in fase di deployment della piattaforma Denodo”, ha commentato Giovanni Landi, portfolio director di Finix. “La nostra pluridecennale presenza nel mondo dell’IT ci consente di identificare rapidamente la maniera più efficiente di utilizzare la soluzione Denodo, che richiede competenze e skill in linea con il resto della nostra offerta”.

“Denodo è entusiasta della partnership con Finix, che ci permetterà di lavorare con alcuni dei maggiori esperti italiani di innovazione digitale, presentando la potenza della virtualizzazione dei dati ai Clienti, per aiutarli ad integrare, connettere ed utilizzare al meglio i propri dati”, ha aggiunto Gabriele Obino, regional vice president Sales Southern Emea & Me di Denodo.