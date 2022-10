Finix Technology Solutions acquisita da Enosi Holding La società d’investimento romana ha comprato il 100% di Finix, distributore italiano delle soluzioni per aziende di Fujitsu. Pubblicato il 18 ottobre 2022 da Redazione

Finix Technology Solutions, azienda italiana di servizi IT e distributore in esclusiva di Fujitsu nel nostro Paese, è stata acquisita per il 100% dalla società di investimenti romana Énosi Holding. A interessare il compratore sono le specializzazioni di Finix nei progetti di migrazione al cloud, nell’intelligenza artificiale e nell’IoT, oltre alla presenza del marchio Fujitsu Technology Solutions all’interno dell’offerta. Finix tratta anche le tencologie di Acronis, Acuutech, Brocade, Citrix, Dnodo, Intel, Microsoft, Netapp, Nutanix, Oracle, Red Hat, Sap, Suse, Veritas e Vmware.

Fondata nel 2013 a Roma, Énosi (dal greco antico enōsis, “unione”), è una holding che conta diverse partecipazioni, sia di maggioranza sia di minoranza in vari settori industriali, in particolare nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e dei servizi.

“Abbiamo deciso di unire le nostre forze e le nostre visioni, per affrontare insieme le sfide e le trasformazioni digitali che già ci vedono coinvolti”, ha dichiarato Angelo Strazzella, presidente di Enosi Holding. “Il nostro progetto è quello di rilanciare la società, riorganizzandola per dare centralità ad un brand come Fujitsu, uno dei maggiori player mondiali per quanto riguarda prodotti e servizi per l'information technology”.

Stando alle dichiarazioni, lo scopo dell’acquisizione è quello di “promuovere e sostenere l’eccellenza di Finix, sempre più orientata verso la valorizzazione dei prodotti Fujitsu”, e dei servizi di consulenza per le soluzioni di migrazione in cloud. L’attuale amministratore delegato di Finix, Danilo Rivalta, assumerà il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione e sarà affiancato nella strategia e gestione aziendale da Alessandro Meloncelli, in qualità di nuovo Ceo di FINIX Technology Solutions.

“La nostra mission è da sempre quella di essere al fianco del tessuto imprenditoriale del Paese, composto per la maggior parte da piccole e medie imprese, nel processo di trasformazione digitale” ha commentato Rivalta. “Entrando a far parte di Enosi, il futuro che immaginiamo per Finix è di sviluppo e crescita, focalizzato sulla valorizzazione di prodotti e servizi Fujitsu, in particolare nell’area cloud, AI e Sap. L’obiettivo è di essere di supporto alle aziende perché ottengano risultati rapidi ed efficaci attraverso soluzioni ad hoc, favorendo il loro l’accesso ai fondi messi a disposizione dal PNRR”.