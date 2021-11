Floriano Masoero va alla guida di Siemens in Italia Il manager (con trascorsi in Schneider Electric ed Eaton) è stato nominato lead country Ceo e presidente di Siemens Spa. Pubblicato il 17 novembre 2021 da Redazione

Cambio al vertice di Siemens in Italia: Floriano Masoero è stato nominato lead country Ceo e presidente di Siemens Spa, nonché Head di Siemens Smart Infrastructure, con effetto dal 1 gennaio 2022. Il manager, ex di Schneider Electric ed Eaton, subentra così a Pierfrancesco De Rossi, che era stato scelto come Ceo ad interim per occupare il ruolo lasciato libero da Claudio Picech. De Rossi tornerà nel precedente ruolo di Legal Counsel, oltre che di Ceo ad interim di Mobility in Italia.

Astigiano, Floriano Masoero ha conseguito un Mba all'Università d’Economia di Torino e una laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino. La sua carriera è cominciata nel 2003 in Iveco Italia per proseguire in Schneider Electric, dove è rimasto per dieci anni ricoprendo incarichi di marketing, commerciale, gestione prodotto e sviluppo aziendale.



Dal 2014 ha lavorato in Svizzera seguendo le attività del segmento ferroviario di Eaton, per poi diventare Emea vice president e general manager Eaton della divisione Power Distribution. In questo ruolo (che lascerà a gennaio per entrare in Siemens) gestisce il conto economico della business unit, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, il marketing di prodotto.

“Siamo molto lieti di accogliere Floriano Masoero come lead country Ceo e presidente di Siemens Italia e come head di Siemens Smart Infrastructure Italia", ha affermato Cedrik Neike, membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG; "Floriano è un leader esperto, dinamico e di successo, con una forte attenzione al cliente . In combinazione con la sua ampia esperienza nel settore della Power Distribution, rafforzerà ulteriormente la posizione di Siemens Italia unendo sempre di più il mondo reale e quello digitale per i nostri clienti”.