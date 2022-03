Fujitsu crea un “metaverso” per clienti e partner di canale CX Lab è un nuovo spazio online in cui clienti e partner di canale di Fujitsu possono incontrarsi, anche in realtà virtuale. Pubblicato il 03 marzo 2022 da Redazione

Anche Fujitsu (e con lei Finix, partner di canale per il mercato italiano) si tuffa nel metaverso: l’azienda ha definito così la nuova piattaforma Web dedicata a clienti e partner di canale, il CX Lab, un luogo dedicato alla “co-creazione” e al “dialogo early stage” tra aziende utenti, system integrator, distributori e altri operatori dell’ecosistema Ict. L’etichetta di metaverso è giustificata dal fatto che non si tratta di un semplice sito Web, bensì di una piattaforma che ospita esperienze virtuali.

Nelle parole di Fujitsu, è uno “spazio di co-creazione immersivo e coinvolgente” , dove poter vivere “esperienze virtuali all'interno di una città cibernetica dove si tengono metaconversazioni sui temi della trasformazione digitale e della sua evoluzione”. In sostanza, nello spazio virtuale è possibile assistere a brevi sessioni di formazione e di discussione, tenute da esperti Fujitsu, su temi come la migrazione in cloud, l’adozione di Sap S/4 Hana, le soluzioni per il lavoro ibrido e l’approccio data-driven. Finora il CX Lab ha già ospitato più di 700 sessioni seguite da aziende che hanno partecipato alla fase di collaudo.

Il progetto è sostenuto da ben un milione di dollari di investimento da parte di Fujitsu, a dimostrazione di quanto il metaverso (almeno in questa particolare declinazione) sia considerato strategico dall’azienda giapponese. A suo dire, il CX Lab è strategico per due motivi. In primo luogo, perché “mette a frutto la nuova tendenza culturale digitale degli engagement virtuali, che permettono agli ecosistemi di contaminare le idee con più facilità e rapidità”. In secondo luogo, perché “le persone rispondono con maggior creatività all'interno di ambienti nuovi e stimolanti”. Si aprono dunque nuove opportunità anche per Finix Technology Solutions, il distributore italiano di Fujitsu.

“Le reazioni dei clienti coinvolti nel beta test sono straordinariamente positive”, ha dichiarato Leigh Schvartz, head of consultative sales di Fujitsu. “La co-creazione virtuale funziona bene, ma restare chiusi all'interno di un ambiente “home office” può portare a perdere gli stimoli che possono invece scaturire dai nuovi ambienti. Questa è stata la molla che ha portato Fujitsu a progettare CX Lab, che è ora disponibile per tutti i nostri clienti e partner per tenere metaconversazioni esplorative”.

"La presentazione di CX Lab da parte di Fujitsu è stata un'esperienza incredibile per tutti noi”, ha testimoniato Michael Lettenberger, managing director di EHF IP, società specializzata in proprietà intellettuale. “Fujitsu è indiscutibilmente un passo avanti rispetto agli altri quando si tratta di modelli di engagement per l'ecosistema. Non vi è dubbio che le persone siano stanche dei meeting virtuali e vogliano sperimentare qualcosa di diverso. Dopo aver visto CX Lab possiamo immaginare molte occasioni di impatto positivo che questo ambiente può avere sulla creatività e sulla contaminazione delle idee".