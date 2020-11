Gartner: segno meno per il mercato smartphone, ma in ripresa Nel terzo trimestre 2020 le vendite sono diminuite del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2019, un dato in miglioramento se confrontato con il 20,4% del periodo aprile-giugno 2020. Xiaomi supera Apple e si classifica al terzo posto, preceduta da Huawei e Samsung. Pubblicato il 30 novembre 2020 da Redazione

La fine dei lockdown generalizzati e totali o, comunque, il rallentamento hanno influito positivamente anche sul mercato globale degli smartphone. Infatti, dopo due trimestri consecutivi, che hanno registrato decrementi nell’ordine del 20 per cento, nel periodo luglio-settembre 2020 sono stati venduti in tutto il mondo 366 milioni di unità, in calo “solo” del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo secondo i dati resi noti da Gartner, in base ai quali le vendite a livello globale di telefoni cellulari sono state di 401 milioni di unità (-8,7% anno su anno).

Le incertezze economiche e il continuo timore di una nuova ondata della pandemia hanno portato a evitare gli acquisti non considerati essenziali e il ritardo negli aggiornamenti della rete 5G non hanno certo aiutato produttori e venditori di smartphone. "I consumatori stanno ancora limitando la spesa, anche se alcune situazioni di lockdown hanno iniziato a migliorare", spiega Anshul Gupta, senior research director in Gartner. “Nel terzo trimestre 2020 le vendite globali di smartphone hanno registrato una moderata crescita rispetto al secondo trimestre”.

Per quanto riguarda i produttori, Samsung ha mantenuto la prima posizione con una quota di mercato del 22%,seguito da Huawei con un market share del 14,1 per cento: tra le due aziende ci sono quasi 8 punti percentuali di differenza. Ma non solo. Il colosso coreano ha registrato un incremento del 2,2% anno su anno (20,3% nel 2019), mentre il produttore cinese ha perso quote di mercato per il 21,3 per cento (16,9% nel 2019). È probabile che questo sia dipeso dalle sue note “difficoltà” con il governo statunitense.

Xiaomi ha superato Apple, posizionandosi per la prima volta al terzo posto: ha venduto oltre 44,4 milioni di unitàcon un market share del 12,1%, in crescita del 34,9 per cento (8,5% nel 2019) anno su anno. L’azienda della mela è in quarta posizione, seguita da Oppo che chiude la Top Five, con 40,5 milioni di unità vendute, in calo dello 0,6 per cento rispetto al terzo trimestre 2019. "La leggera diminuzione è dovuta principalmente allo spostamento della disponibilità degli iPhone 12, che sono stati presentati a ottobre e non a metà-fine settembre come negli anni precedenti”, commenta Annette Zimmermann, research vice president in Gartner. “Quest'anno l'evento di lancio e l'inizio delle spedizioni sono avvenuti quattro settimane dopo".