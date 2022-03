Gestione delle identità digitali, Avast acquisisce SecureKey L’acquisizione dell’azienda canadese SecureKey porta nell’offerta di Avast una tecnologia di Identity and Access Management complementare alla propria. Pubblicato il 28 marzo 2022 da Redazione

Un tempo sinonimo solo di antivirus, Avast espande la propria orbita con l’acquisizione di SecureKey Technologies, società canadese che si occupa di gestione delle identità digitali e degli accessi. Un tema caldo, oggi, che rappresenta uno tra gli elementi fondamentali dell’approccio cosiddetto “zero trust”. Secondo le previsioni di Fortune Business Insights il mercato dei servizi di gestione delle identità e degli accessi (Identity and Access Management, Iam) nel 2021 valeva 13,41 miliardi di dollari e si allargherà fino ad arrivare nel 2028 a un giro d’affari più che doppio, di 34,52 miliardi di dollari. La crescente preoccupazione per gli attacchi e incidenti informatici, da un lato, e i più stringenti requisiti di compliance imposti alle aziende sanno i motori di questa crescita.

Dunque la mossa di Avast pare lungimirante e strategica. “Ci immaginiamo un framework globale e riutilizzabile di identità digitali, che farà da base a un nuovo livello di trust per la Rete”, ha dichiarato il Ceo di Avast, Ondrej Vlcek. “L’identità digitale è chiaramente un abilitatore critico per molti servizi digitali, e il successo di SecureKey riflette una crescente domanda da parte dei consumatori”.

L’attuale offerta dell’azienda canadese include Verified.Me, un servizio basato su Web per la verifica delle identità, e Government Sign-In by Verified (il nome precedente era SecureKey Concierge), un’applicazione per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Ogni anno, a detta della società, queste soluzioni vengono utilizzate per mettere in sicurezza oltre 200 milioni di operazioni basate sull’identità digitale.



“La visione di SecureKey è quella di rivoluzionare il modo in cui consumatori e aziende si approcciano all’identità e alla condivisione di informazioni personali nell’era digitale”, ha dichiarato il Ceo, Greg Wolfond. “Unendo le nostre forze a quelle di Avast potremo innovare ancora di più e più velocemente con la nostra tecnologia”. Avast ha sottolineato la complementarietà tra le tecnologie proprie tecnologie e quelle di SecureKey. Il marchio entrerà nell’offerta nel secondo trimestre di quest’anno, dopo la chiusura dell’acquisizione, attesa per i primi giorni di aprile.