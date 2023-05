Gestione dispositivi aziendali, Icos distribuisce FileWave Il Vad ferrarese aggiunge all’offerta le soluzioni di Unified Endpoint Management (Uem), Mobile Device Management (Mdm) e IT Asset Management (Itam) di FileWave. Pubblicato il 19 maggio 2023 da Redazione

FileWave, società svizzera specializzata in gestione degli endpoint e dei dispositivi mobili, è rappresentata in Italia da Icos. Il distributore a valore aggiunto (Vad) di Ferrara ha stretto accordo per proporre agli operatori del canale Ict le soluzioni di FileWave. Si tratta, in realtà, di un’estensione dell’accordo già attivo nella regione Dach, Germania, Austria e Svezia, in cui Icos opera tramite la propria filiale di Monaco di Baviera. Quest’ultima è entrata nell’orbita del Vad l’anno scorso, in seguito all’acquisizione del distributore tedesco Brainworks.



"Dopo molti anni di collaborazione con la filiale tedesca di Icos (ex Brainworks), siamo lieti di estendere la nostra collaborazione all'Italia”, ha dichiarato Jon Scanlan, direttore vendite Emea di FileWave. “In un settore in crescita come il nostro, abbiamo bisogno di partner forti e ambiziosi. Questa partnership con Icos ci darà una grande presenza nel mercato italiano e non vediamo l'ora di fare grandi cose insieme".



Presente sul mercato da trent’anni, FileWave propone soluzioni di Unified Endpoint Management (Uem), Mobile Device Management (Mdm) e IT Asset Management (Itam) adatte ad aziende di ogni dimensione che vogliano gestire e proteggere sistemi Windows, macOS, ChromeOS, iOS e Android. Gli amministratori IT possono disporre di strumenti di accesso remoto, imaging o provisioning, automazione, distribuzione di software o di patch.



Attraverso Icos, gli operatori di canale Ict italiani potranno accedere a queste soluzioni e a una gamma di servizi a valore aggiunto, tra cui il supporto di un team tecnico di prevendita qualificato. “I partner debbono poter disporre di un ampio spettro di soluzioni per consentire ai loro clienti di contrastare la crescente pressione delle cyber minacce”, ha osservato Federico Marini, managing director di Icos. “L’ingresso di FileWave nel nostro portfolio ci consente di garantire un’opzione eccellente nell’ambito della gestione degli endpoint, andando a consolidare ulteriormente un’offerta principalmente indirizzata a garantire l’efficienza e la sicurezza dei business digitali”.