Gestione documentale, la suite Lucy si rinnova e va in cloud Dotata di funzionalità Ocr e di data capture, la suite proposta da Abstract è stata reingegnerizzata in modo da consentire l'accesso ubiquo tramite cloud. Pubblicato il 17 gennaio 2022

Una storica soluzione di gestione documentale si aggiorna con una nuova release: è Lucy, suite software presente sul mercato italiano da una ventina di anni e affermata soprattutto tra le aziende di dimensioni medie e medio-grandi o con particolari necessità di archiviazione, oltre che nei centri servizi. Ideata da iDoq e oggi inserita nell’offerta del system integrator Abstract, Lucy4 è la quarta release della soluzione, che si distingue dalle precedenti per il fatto di essere utilizzabile totalmente in cloud, accedendovi sia da computer sia da dispositivo mobile.



La suite, fa sapere Abstract, è stata totalmente reingegnerizzata in modo da adeguarsi alle richieste del mercato, fra cui innanzitutto la possibilità di accesso ubiqua, tramite cloud. Nelle fondamenta c’è una piattaforma di sviluppo basata su Google Cloud, che può sfruttare le capacità di machine learning e intelligenza artificiale messe a disposizione da Big G.Non cambia la missione di fondo di Lucy, che è quella di supportare le funzioni di procurement e più in generale la gestione documentale, dall’acquisizione alla convalida dei documenti, fino all’archiviazione.



Dotata di funzionalità di Optical Character Recognition (Ocr) e di Data Capture, Lucy4 consente la lettura e il riconoscimento di qualsiasi tipo di documento, digitale o cartaceo, anche scritto a mano. Il software interpreta le informazioni estraendole automaticamente dal documento originale ed è in grado di validare e integrare il dato letto. Le informazioni vengono automaticamente classificate per essere poi inviate alla funzione aziendale competente, per consentire la corretta archiviazione. La gestione dei workflow documentali viene velocizzata dall’automazione sia della rilevazione delle anomalie sia della fase di approvazione: l’intervento di un operatore è richiesto solo in caso di mancata conformità di un documento. Il software può integrarsi (in modo personalizzato per ciascun cliente) con i sistemi di back-end in uso e in particolare con gli Erp.

Il programma viene venduto su licenza, con maintenance annuale. Abstract ha fatto sapere che alcuni grandi clienti appartenenti a diversi settori (immobiliare, medicale, assicurativo e industriale) stanno adottando la nuova release di Lucy. Il software gestisce attualmente per le aziende clienti circa un milione di documenti l’anno, dai file Pdf ai moduli prestampati, dai contratti d’affitto alle ricette mediche. Particolarmente prezioso è il suo utilizzo in ambito sanitario, dove il 70% del lavoro di Lucy4 consta nell’estrapolare, interpretare e archiviare informazioni da testi redatti a mano.



“Lucy4 non si occupa soltanto di gestire il processo delle fatture, ma di qualsiasi documento di cui può aver bisogno un’organizzazione”, ha spiegato Alessandro Occhini, responsabile della practice Document Process Automation (DPA) di Abstract. “La nuova release può trovare applicazione in ogni verticale di industria: capitalizzando la nostra esperienza ventennale con Lucy nel campo dell’intelligenza artificiale, abbinata all’utilizzo delle più recenti tecnologie, aiuta a ridurre in misura ancora più significativa i tempi di trasformazione dei documenti in informazioni digitali fruibili e permette di abbattere i costi del data entry manuale, liberando risorse per altre attività a più alto valore aggiunto”.