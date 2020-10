Gli iPhone 12 di Apple saranno campioni di velocità Con lo slogan “Hi, speed” l’azienda di Cupertino ha dato appuntamento al 13 ottobre per la diretta streaming di presentazione dei nuovi iPhone. E non mancano le indiscrezioni. Pubblicato il 07 ottobre 2020 da Redazione

Il lancio dei nuovi iPhone 12 di Apple è fissato per il 13 ottobre: questa la data scelta per l’evento, ormai da anni trasmesso in diretta streaming e quest’anno confinato nella sola dimensione digitale a causa del covid-19, senza nessun giornalista presente nel teatro dell’Apple Park di Cupertino. D’altra parte così era già successo lo scorso settembre per l’evento di presentazione dei nuovi Apple Watch, iPad e iPad Air. Ora sui nuovi iPhone l’azienda di Tim Cook lascia presagire qualcosa con lo slogan che campeggia sulla locandina di invito: "Hi, Speed”. Velocità, dunque, in primo piano, e il pensiero va naturalmente al 5G.

Stando alle indiscrezioni, debutteranno due modelli di fascia alta, ‌iPhone 12‌ Pro e ‌iPhone 12‌ Pro Max, rispettivamente dotati di schermo da 6,1 e da 6,7 pollici (la dimensione più grande mai azzardata in un melafonino). Un terzo modello più piccolo e più economico proporrà uno schermo da 5,4 pollici.

A differenza di quanto fatto in passato, Apple avrebbe scelto di non usare il 5G e la tecnologia del display come fattori discriminanti tra un modello e l’altro: tutti gli smartphone della nuova linea, infatti, dovrebbero presentare schermi Oled e chip 5G (sebbene per l’iPhone da 5,4 pollici è probabile un 5G di minore velocità, su frequenze sub-6GHz). Si rumoreggia, inoltre, della presenza del riconoscimento facciale FaceID e della fotocamera frontale TrueDepth su tutta la lineup.

Sempre a proposito di velocità, oltre al 5G i nuovi iPhone potranno contare su un processore A14 più rapido, frutto di processo costruttivo a 5 nanometri, lo stesso già introdotto sull’iPad Air 2020. Voci di corridoio suggeriscono poi un cambio di look: addio alle linee ricurve del passato, per adottare quelle più squadrate dell’iPad Pro. Per scoprire se tutto questo sarà confermato non resta che sintonizzarsi con la diretta streaming del 13 ottobre, che inizierà alle ore 10 locali, le 19 in Italia, sul sito apple.com.