Gli Ups di Abb Electrification distribuiti da V-Valley Il distributore del Gruppo Esprinet tratterà l’offerta di gruppi di continuità e altre soluzioni per l’energia e l’automazione di Abb. Pubblicato il 26 giugno 2023 da Redazione

Nel campo delle soluzioni per l’energia e l’automazione, a partire dagli Ups (Uninterruptible Power Supply), l’ultimo annuncio proviene da Abb Electrification e da V-Valley: le due aziende hanno firmato un accordo di distribuzione valido su tutto il territorio italiano. La partnership viene definita come “un’interessante opportunità per entrambe le aziende, che condividono la visione comune di promuovere la trasformazione digitale”, ha fatto sapere l’ufficio stampa del Gruppo Esprinet, di cui V-Valley fa parte.

Il distributore, infatti, potrà ampliare la propria offerta con Ups e altri prodotti che potenziano la resilienza e l’efficienza energetica dei data center, due necessità oggi molto sentite sul mercato (sia tra gli operatori cloud sia tra chi possiede e gestisce un data center di proprietà).

"Siamo orgogliosi della collaborazione con un brand di altissimo livello come Abb, che ci permette non solo di ampliare la nostra offerta ma anche di estendere la nostra expertise in un settore per noi strategico come quello delle tecnologie per l’efficientamento energetico”, ha dichiarato Sergio Grassi, head of sales & marketing di V-Valley Italia. “Da oggi i nostri clienti avranno accesso ai prodotti e alle soluzioni innovative di ABB, che consentiranno loro di affrontare le sfide dell'era digitale e della transizione ecologica in modo efficace e sostenibile".

Abb Electrification, d’altro canto, potrà sfruttare la rete e la portata commerciale di V-Valley, che attualmente conta un centinaio di marchi distribuiti tra soluzioni per data center, networking, cablaggio,sicurezza informatica, videosorveglianza, controllo degli accessi, Ucc e altro ancora.

“La partnership con V-Valley”, ha commentato Matthias Winkler, global distribution channel manager Ict di Abb, “rappresenta un'opportunità strategica per Abb Electrification di ampliare la propria presenza nel mercato dell'Information Technology partendo dalla nostra offerta di Ups, a cui aggiungere altre famiglie prodotto di interesse per i clienti di questo segmento. La collaborazione con Esprinet, un partner di grande valore nel settore della distribuzione tecnologica, ci permetterà di valutare insieme soluzioni personalizzate per supportare la trasformazione digitale delle imprese”.