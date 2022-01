Google acquisisce Siemplify, specialista del Soar Acquisita da Mountain View una società israeliana specializzata in Security Information and Event Management. La sua tecnologia sarà integrata in Google Cloud. Pubblicato il 05 gennaio 2022 da Redazione

La nuova acquisizione di Google si chiama Siemplify, e non è un refuso ma un gioco di parole tra il verbo “semplificare” e l’acronimo Siem, che sta per Security Information and Event Management. Una società di cybersicurezza da 150 dipendenti, fondata nel 2015 a Tel Aviv e specializzata in tecnologie Soar, cioè Security Orchestration, Automation and Response. L’azienda di Mountain View non ha svelato la cifra pagata, ma indiscrezioni riportate da Reuters parlano di 500 milioni di dollari.



Il personale di Siemplify si unirà al team di sicurezza di Google e la tecnologia dell’acquisita sarà integrata in Google Cloud per potenziare le capacità di risposta alle minacce. La piattaforma di Semplify, infatti, è stata sviluppata per agevolare e ottimizzare le azioni di chi lavora nei Security Operations Center (Soc).



“In un’epoca in cui i cyberattacchi stanno crescendo rapidamente sia in frequenza sia in sofisticatezza, non c’è momento migliore per mettere insieme queste due aziende”, ha scritto Sunil Potti, vicepresidente di Google Cloud Security. “Entrambi condividiamo la convinzione che gli analisti della sicurezza debbano poter risolvere un maggior numero di incidenti sempre più complessi a fronte di un minore sforzo e di conoscenze meno specializzate. Con Siemplify cambieremo le regole del modo in cui le aziende cacciano, scoprono e rispondono alle minacce”.

La tecnologia di Siemplify lavorerà a braccetto con Chronicle, un servizio integrato con Google Cloud che permette alle aziende di conservare, indicizzare e analizzare enormi volumi di dati di telemetria ed eventi di sicurezza. Mettendo insieme il Soar e la telemetria, Google potrà offrire un pacchetto di tecnologie di difesa che non si limita al Siem e agli strumenti di extended detection and response (che è l’evoluzione dell’endpoint detection and response, estesa al cloud e all’edge). “Offrire una dimostrata capacità Soar insieme all’innovativo approccio di Chronicle agli analytics di sicurezza è un importante passo avanti nella nostra visione”, ha sottolineato Potti.