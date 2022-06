Gruppo Project intensifica il business incentrato su Microsoft Con la recente nomina di Raul Sanz a capo della business unit dedicata, il gruppo mira a rafforzarsi nella proposta di prodotti e servizi Microsoft. Pubblicato il 08 giugno 2022 da Redazione

Gruppo Project consolida la propria posizione nel mondo della tecnologia di Microsoft. L’operatore di canale bergamasco ha annunciato il rafforzamento delle attività e del business incentrati su Azure, Windows e Microsoft 365, nonché sui dispositivi hardware della società di Redmond. Fra le iniziative volte al consolidamento delle attività rientra anche la recente nomina di Raul Sanz nel ruolo di Microsoft business unit manager.

Prima di entrare in Gruppo Project, lo scorso marzo, Sanz ha maturato notevoli competenze sul mondo Microsoft, ricoprendo ruoli di Customer Success Account Manager e Solutions Specialist Microsoft 365. All’interno di Gruppo Project è ora responsabile di tutte le attività e le vendite legate ai prodotti e servizi della multinazionale, inclusa la definizione di un portafoglio d’offerta aderente alle esigenze dei clienti.

Sanz dovrà perseguire l’obiettivo di “consolidare la partnership, sviluppare nuove attività congiunte e raggiungere i clienti in modo più strutturato”, ha fatto sapere l’azienda. Il responsabile della business unit dovrà anche, insieme al suo team, contribuire al posizionamento di Gruppo Project sul mercato, all’espansione della rete dei contatti, al consolidamento delle relazioni con i clienti e all’identificazione di nuove opportunità di business.

“Siamo impegnati per lo sviluppo di attività e iniziative volte a rafforzare la nostra presenza sul mercato,” ha commentato Sanz. “Grazie a questo lavoro, riteniamo di essere in una posizione eccellente per rispondere alle richieste dei clienti: con la nostra proposizione, infatti, riusciamo a coprire tutto il ciclo di vendita, dalla prevendita, alla transazione, con un’esperienza anche sulla contrattualistica e il licensing, dal disegno dell’architettura, fino all’implementazione, occupandoci anche del supporto e dell’help desk. Questo approccio ci differenzia sul mercato, anche per il fatto che lo facciamo interamente con risorse interne al Gruppo”.



La divisione dedicata a Microsoft si focalizza al momento sul segmento delle piccole e medie imprese, ma è già prevista nel medio termine un’espansione nel segmento enterprise. Attraverso le sue sette sedi italiane e le sue società (Project Informatica, Ates Informatica, Centro Computer, Converge, Extraordy, Personal Data, Project Adriatica, Sinthera e Techlit SCM e 3P Technologies), Gruppo Project mette a disposizione servizi di consulenza, di implementazione e di delivery delle soluzioni e dei prodotti di Microsoft. Le soluzioni trattate sono prevalentemente quelle legate al mondo della sicurezza, all’integrazione della fonia e ad Azure, oltre che ai dispositivi Surface e Surface Hub. La società può vantare il raggiungimento della certificazione “Advanced Specialization” per il programma “Calling for Microsoft Teams” e ha annunciato di voler conseguire ulteriori specializzazioni negli ambiti della cybersecurity e del modern workplace.