Gtt lancia iCloud Connected Pstn per Cisco Webex Calling In questo modo fornisce ai propri clienti una soluzione globale con Sip trunking di livello enterprise e garanzia end-to-end sul backbone Ip globale Tier 1. Pubblicato il 11 dicembre 2020 da Redazione

Gtt Communications ha annunciato il lancio del suo servizio Cloud Connected Pstn per Cisco Webex Calling, che fornisce accesso a Webex Calling di Cisco, un pacchetto completo di collaborazione cloud a livello aziendale, con il Sip trunking e la garanzia end-to-end sul backbone Ip globale Tier 1, entrambi di Gtt.

Gtt offre alle aziende chiamate tramite Cisco Webex e collaborazione su un'unica piattaforma globale integrando diverse capacità di comunicazione. La suite completa di servizi di comunicazione aziendale di Gtt supporta chiamate tramite reti Public Switched Telephone Network (Pstn ovvero rete telefonica pubblica commutata), terminazione globale, Direct Inward Dialing (Did) e servizi di emergenza. Grazie a un semplice sistema basato sull'utilizzo delle chiamate e alla tariffazione unica, la soluzione è sia economica che facile da gestire.

"Gtt è tra i pochissimi fornitori in grado di fornire una soluzione globale di Sip trunking di livello enterprise per Cisco Webex Calling, perché colleghiamo multipli session border controller vocali ridondanti in tutto il mondo attraverso il backbone IP Tier 1 di nostra proprietà", afferma Don MacNeil, Coo di Gtt. "Ciò garantisce prestazioni migliori e certe per le aziende che passano da apparecchiature legacy a Cisco Webex Calling. È una soluzione ideale per tutte quelle aziende che puntano alla semplicità di una risposta efficace e globale alle proprie esigenze per le comunicazioni vocali da parte di un unico partner di alta qualità”.