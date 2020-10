HiSolution cresce insieme ai big Ottimizzando costi e prestazioni dei sistemi di telecomunicazione all’interno delle aziende, anche di grandi dimensioni, la società toscana mostra un andamento positivo del fatturato rispetto all’anno scorso. Pubblicato il 01 ottobre 2020 da Redazione

Cresce l’It made in Italy, anche per l’accelerazione dei processi di trasformazione digitale che molte aziende hanno messo in atto per trovare maggiore flessibilità e resilienza dopo la prima ondata della pandemia. Un esempio è HiSolution, un centro di competenza che si affianca alle aziende per accelerarne i processi.

La società toscana punta a raggiungere i 3,6 milioni di euro di fatturato nel 2020, con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. L’azienda ha sede a Vecchiano, in provincia di Pisa e opera con successo da 15 anni per supportare le imprese di medie e grandi dimensioni di qualsiasi settore, con servizi che consentono di gestire le aree di telecomunicazioni, networking, data center e security, garantendo loro un accurato servizio di consulenza e progettando le migliori soluzioni ritagliate sulle specifiche esigenze nel rispetto dei trend Ict, ovvero stabilità, velocità, semplicità ed economicità.

Nata dalla volontà dei due soci fondatori, Luca Coturri (che dal 2013 ricopre la carica di Ceo dell’azienda) e Antonio De Luca (oggi Ceo di Habble), di fare qualcosa di unico e di differenziante, l’azienda muove i primi passi in ambito telco nel 2005, creando un’offerta nuova per aiutare i clienti a risparmiare e ottimizzare i propri costi Ict. Nel 2009 la società acquisisce Igs Connect per integrare anche servizi di connettività e Voip, completando così l’offerta in ambito telecomunicazioni. Nello stesso anno nasce il progetto Habble per lo sviluppo di un software per il controllo del traffico e dei costi di telecomunicazioni dei clienti.

HiSolution si propone con due diverse anime che corrispondono ad altrettante divisioni dell’azienda: quella Technology, su cui il management continua a investire e che, recentemente, ha portato a un accordo quadro con due dei maggior carrier telefonici in Italia (Fastweb e Wind), e quella Consulting, per offrire ai clienti governance, trasparenza e riduzione costi in ambito telco e It. Quest’ultima nasce dall’esigenza comune a molte aziende che richiedono un esperto con competenze tecniche che svolga la funzione di guida nelle scelte sia tecnologiche sia contrattuali. Infatti, la divisione Consulting di HiSolution, affianca le aziende dalla fase di negoziazione con l’analisi delle esigenze per individuare la migliore soluzione sul mercato, per proseguire con le attività di management che assicurano l’esperienza per gestire tutte le attività del day-by-day, e concludere con controllo e governance che consentono di migliorare il forecast dei costi e le performance.

“Nel 2020 sono stati attivati oltre 80 progetti in ambito technology”, dice Luca Coturri, Ceo di HiSolution, “cui si vanno a sommare le iniziative relative ai nuovi clienti dei servizi consulting e quelli già consolidati. Il totale porta a un parco clienti di oltre 300 aziende, in costante crescita. Supportiamo i clienti dalla fase di assessment, analizzando tutte le interdipendenze di telco & It dell’azienda per individuare gli extra costi, i malfunzionamenti e/o servizi non utilizzati, per poi operare anche durante la gestione dei nuovi contratti con i carrier. In sintesi, affianchiamo i clienti con formule di outsourcing che permettono alle aziende una riduzione del 32% dei costi rispetto alla precedente gestione”.

Luca Coturri, Ceo di HiSolution

HiSolution vanta tra i propri clienti aziende del calibro di Mediaset, Miroglio Group e Giovanni Rana, è certificata sulle principali tecnologie leader come Gigaset, KalliopePbx (di cui è primo partner in Italia), Snom (di cui è Gold Partner 2020), Microsoft, Ruckus, Sophos e Cisco, per citare solo le più conosciute.

L’azienda mette a disposizione un servizio di Help Desk & Noc centralizzato per un supporto continuativo H24-7/7 per la risoluzione di tutte le problematiche legate agli apparati e ai servizi forniti al cliente. Grazie a un sistema di ticketing avanzato per la gestione personalizzata delle problematiche gli esperti di HiSolution gestiscono le diverse segnalazioni con interventi on-site o da remoto, operando come Single Point of Contact in maniera proattiva ed efficace.

“Nel 2020, nonostante le oggettive difficoltà imposte dalla pandemia da Covid-19, siamo riusciti a restare in linea con gli obiettivi prefissati e ci aspettiamo di chiudere l’anno con un’ulteriore crescita del fatturato. L’emergenza sanitaria ha messo in risalto la nostra flessibilità e la straordinaria determinazione. Siamo stati rapidi nell’abilitare i clienti a operare da remoto attraverso l’integrazione dei sistemi esistenti con le nuove tecnologie e grazie ai nostri servizi professionali li aiutiamo a gestire, ottimizzare e potenziare quotidianamente il loro reparto Ict“, ha dichiarato Coturri.