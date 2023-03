Hpe potenzia GreenLake con l'acquisizione di OpsRamp La tecnologia di OpsRamp garantisce la visibilità, osservabilità e controllo end-to-end su ambienti IT ibridi e multi-cloud. Pubblicato il 21 marzo 2023 da Redazione

Alcuni grandi vendor tecnologici negli ultimi anni stanno spingendo l’acceleratore sulla componente “cloud” della propria offerta: è il caso, per esempio, di Oracle, Ibm e Hpe. E da quest’ultima arriva la notizia di una nuovo investimento che punta in questa direzione: l’azienda ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di OpsRamp, società californiana specializzata nell’ IT operations management (Itom) ovvero in tecnologie che monitorano, osservano e gestiscono l'infrastruttura IT, le risorse cloud, i carichi di lavoro e le applicazioni per ambienti ibridi e multi-cloud. Nel 2020 OpsRamp era entrata a far parte del programma di venture capital Hewlett Packard Pathfinder.



La tecnologia di OpsRamp consente la localizzazione, il monitoraggio, l'automazione e la soluzione dei guasti dell'infrastruttura IT, applicando capacità di intelligenza artificiale alle operazioni IT (la cosiddetta AIOps) e funzioni di visibilità, osservabilità e controllo end-to-end. Le funzionalità includono il consolidamento di strumenti multi-vendor; l’automatizzazione e razionalizzazione dei processi manuali attraverso AIOps; e il miglioramento significativo della risoluzione degli incidenti attraverso il monitoraggio e l'osservabilità.



Per l’Itom Gartner stima un giro d’affari mondiali di 39 miliardi di dollari e si tratta di un ambito in forte crescita, trainato anche dall’espansione continua dei data center degli hyperscaler (anche clienti di OpsRamp) ma soprattutto dall’affermarsi del modello “multicloud”, che nelle aziente clienti genera complessità. In parole povere, l’Itom aiuta a gestire la proliferazione delle operazioni IT in ambienti cloud eterogenei.



Con questa acquisizione, il cui valore non è stato comunicato, Hpe punta a rafforzare la propria piattaforma GreenLake (attualmente supporta più di 65.000 clienti, più di due milioni di dispositivi connessi e gestisce più di un exabyte di dati) con nuove capacità di IT operations management. Integrate insieme, le tecnologie di OpsRamp e la piattaforma GreenLake permetteranno ai clienti di Hpe di usare un’unica piattaforma per automatizzare, orchestrare e gestire ambienti di cloud ibrido e multi-vendor, dall’elaborazione dati alla rete, dallo storage alle applicazioni.

"Al giorno d’oggi, i clienti gestiscono diversi ambienti cloud, con modelli operativi e strumenti IT differenti, il che aumenta significativamente i costi e la complessità del digital operations management”, ha commentato Fidelma Russo, chief technology officer di Hewlett Packard Enterprise. "L’integrazione di OpsRamp e Hpe eliminerà queste barriere, fornendo ai clienti una piattaforma edge-to-cloud integrata, in grado di gestire e trasformare in modo più efficace i sistemi IT multi-vendor e multi-cloud. Questa acquisizione accresce ulteriormente la leadership di HPE nel cloud ibrido ed espande la portata della piattaforma HPE GreenLake nell'IT Operations Management”.

La chiusura della transazione è prevista per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 di Hewlett Packard Enterprise, subordinata alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura consuete. La tecnologia di OpsRamp sarà integrata nella piattaforma GreenLake, sarà disponibile come servizio autonomo as-a-service e sarà integrata nelle soluzioni di elaborazione, storage e networking di Hpe.