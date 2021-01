Huawei Italia sarà guidata da Wilson Wang, il nuovo Ceo Già direttore generale della filiale di Hong Kong, il manager guiderà la strategia e lo sviluppo di Huawei nel nostro Paese Pubblicato il 29 gennaio 2021 da Redazione

Huawei Italia ha un nuovo Ceo: è Wilson Wang, Già direttore generale della filiale di Hong Kong. A lui il compito di guidare la strategia dell’azienda cinese in Italia, rafforzando le relazioni con il canale dei partner e con le aziende del nostro Paese. La nuova nomina segue di poco quella dello scorso ottobre di Massimo Mazzocchini come deputy general manager di Huawei Italia. Prima di questo nuovo incarico, Wang è stato direttore generale della sede di Hong Kong.

Con alle spalle un master in comunicazione optoelettronica e oltre 17 anni di esperienza nel settore ICT, Wang ha una vasta conoscenza della progettazione, implementazione e manutenzione di infrastrutture e soluzioni di rete. L'ingresso in Huawei risale al 2008, anno in cui Wang ha ricoperto posizioni chiave nel dipartimento Global Key Account di Huawei Etisalat e successivamente nella sede della società in Pakistan.

Il nuovo Ceo “avrà la responsabilità di rafforzare l'impegno strategico dell'azienda come partner delle istituzioni, degli operatori e delle imprese italiane nel processo di trasformazione digitale del Paese”, ha fatto sapere l’ufficio stampa di Huawei Italia. “Wilson Wang guiderà lo sviluppo e l'implementazione della strategia aziendale attraverso una rinnovata fiducia nel mercato italiano, con l'obiettivo di sviluppare il business di successo che Huawei ha costruito negli ultimi 16 anni”.