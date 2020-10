I chip Intel desktop di 11esima generazione arriveranno nel 2021 Il colosso americano ha confermato, senza svelare una data di rilascio precisa, che presenterà all’inizio dell’anno prossimo le nuove cpu Rocket Lake. Sembra che, nonostante importanti aggiornamenti, il processo utilizzato sia ancora quello a 11 nanometri. Presente, però, il supporto alla tecnologia PCIe 4.0 e al Thunderbolt 4. Pubblicato il 08 ottobre 2020 da Redazione

Intel ha confermato che i suoi processori desktop Rocket Lake di undicesima generazione usciranno nel primo trimestre 2021, con il supporto alla tecnologia PCIe 4.0. La tempistica dell'annuncio di Intel probabilmente non è una coincidenza. Amd oggi ha annunciato le prime cpu basate sull’architettura di nuova generazione Zen 3 per computer desktop, entrando in aperta concorrenza con Intel per il dominio del settore dei pc ad alta potenza.

Le informazioni fornite da Intel in merito a una data di rilascio sono vaghe, ma molti analisti prevedono che i chip potrebbero arrivare a marzo 2021. Sembrerebbe, inoltre, che i nuovi chip Rocket Lake-S siano compatibili con le esistenti schede madri della serie Intel 400: un elemento che dovrebbe essere utile per chiunque desideri effettuare un aggiornamento ai nuovi processori. Oltre al PCIe 4.0, la linea Rocket Lake-S dovrebbe offrire anche la nuova grafica Xe, insieme al supporto Thunderbolt 4 (e Usb 4) integrato.

Secondo alcune fonti sembra che la nuova serie di cpu sarà basata sullo stesso processo a 14 nanometri, che Intel utilizza da anni, anche se l’azienda dovrebbe introdurre alcuni dei miglioramenti che hanno debuttato con l'architettura Willow Cove, a partire dai suoi processori mobili di 11a generazione. Ci saranno quindi degli aggiornamenti sostanziali, ma rimane il fatto che il colosso americano non è ancora riuscita a rilasciare i suoi prodotti desktop a 10 nanometri.