I nuovi telefoni Dect di Mitel non temono batteri e virus I modelli della serie 600dt impiegano una tecnologia costruttiva che infonde ioni d’argento nella materia plastica protettiva del telefono. Pubblicato il 27 aprile 2022 da Redazione

Si allarga l’offerta di telefoni Dect (Digital Enhanced Cordless Technology) di Mitel, caratterizzata da particolare robustezza e destinata in particolare a ospedali, hotel, fabbriche e altri ambienti che possono presentare condizioni difficili. La nuova serie 600dt, composta dai modelli 612dt, 622dt e 632dt, si distingue per un differente design della tastiera e ha tra le caratteristiche speciali il fatto di usare una plastica protetta con tecnologia antimicrobica BioCote. Quest’ultimo è un trattamento che, durante il processo produttivo, introduce nella plastica degli ioni d’argento capaci di inibire quasi completamente (fino al 99,9%) la proliferazione di alcuni virus e batteri. In condizioni operative standard, questa protezione è estesa a tutta la durata della vita dei telefoni.



“Stiamo concentrando l'innovazione dei nostri prodotti per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti in diversi settori, dall'assistenza sanitaria alla vendita al dettaglio all'ospitalità", ha commentato Al Hurren, vicepresidente esecutivo dell'ingegneria e delle operazioni di Mitel. "Come parte di questa strategia, l'anno scorso Mitel ha lanciato i nostri telefoni IP aziendali dotati di plastica protetta con tecnologia antimicrobica e ora sta ampliando il portafoglio di dispositivi che utilizzano plastica antimicrobica per includere i telefoni Dect mobili da utilizzare in ambienti molto tattili". Tra i clienti che hanno scelto di adottare dispositivi Mitel con tecnologia antimicrobica c’è la Manchester University Nhs Foundation Trust, che ha distribuito questi telefoni nel maggiore reparto del Trafford General Hospital.



Oltre a queste caratteristiche di igiene, un altro aspetto rende i telefoni della serie 600 dt particolarmente adatti ad ambienti come gli ospedali, i centri medici, gli hotel e in generale quei contesti in cui lo stesso apparecchio viene maneggiato da molte persone. La tecnologia Dect usata da Mitel opera in una banda di frequenza dedicata, proteggendo le conversazioni dalle interferenze di rete e contribuendo a fornire una connessione più affidabile rispetto a quella del Gsm.



I telefoni della serie 6000 dt impiegano standard di sicurezza Dect segnalazione sicura e crittografia vocale e devono essere autenticati in modo sicuro per l'uso sulla soluzione multicellulare Sip-Dect di Mitel. Il modello 612dt è l’entry level della nuova serie, caratterizzato da tecnologia di cancellazione del rumore ambientale, da una rubrica che memorizza fino a 200 contatti e da un massimo di cinque profili configurabili. Il modello di fascia alta è il 622dt, completo di connettività Bluetooth. Adatto agli ambienti rumorosi e movimentati, come cantieri o fabbriche, il modello 632dt è protetto da un rivestimento rugged e include una tecnologia di cancellazione del rumore più potente.