Ibm ancora campione di acquisizioni con la finlandese Nordcloud

Pubblicato il 23 dicembre 2020

Non è ancora terminata, per il 2020, la corsa alle acquisizioni di Ibm. La società di Armonk ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisto di Nordcloud, un'azienda finlandese specializzata in implementazioni Cloud, trasformazione delle applicazioni e servizi gestiti. L'annuncio segue le recenti acquisizioni di Instana, di TruQua e di Expertus Technologies, relative rispettivamente agli ambiti del monitoraggio delle prestazioni applicative, delle soluzioni di gestione finanziaria e dei servizi fintech.

L’iter di acquisizione di Nordcloud si completerà nei prossimi mesi, entro marzo del 2021, ma dato il raggiungimento dell’accordo in questi ultimi giorni di dicembre possiamo considerarlo come il sigillo della strategia di ampliamento degli asset che ha caratterizzato il 2020 di Ibm. I dettagli finanziari dell’intesa non sono stati comunicati.

Sappiamo invece che Nordcloud, operando dal quartiere generale di Helsinki e attraverso le filiali sparse in dieci Paesi europei, dalla sua nascita nel 2011 ha ottenuto (secondo Crunchbase) circa 25 milioni di dollari di finanziamenti. L’azienda finlandese è specializzata in soluzioni di infrastruttura public cloud e in servizi applicativi cloud-nativi, servizi di migrazione e di business continuity, potendo vantare una tripla certificazione per Amazon Web Services, Google Cloud Platform e Microsoft Azure. Nordcloud fornisce, inoltre, servizi di training sulle tecnologie della "nuvola".

L’acquisizione permetterà al compratore di “far progredire ulteriormente le capacità di migrazione nel cloud e di trasformazione di Ibm, un aspetto importante della sua strategia di crescita della piattaforma di cloud ibrido”, spiega l’ufficio stampa dell’azienda.

“I nostri clienti”, spiega John Granger, senior vice president, Cloud Application Innovation e chief operating officer Global Business Services di Ibm, “stanno adottando sempre di più un approccio maggiormente olistico alla modernizzazione delle applicazioni, e questo permette loro di operare attraverso ambienti It tradizionali, cloud pubblici e privati. L’acquisizione di Nordcloud per Ibm aggiunge il genere di profonda esperienza che alimenterà la profonda trasformazione digitale dei nostri clienti e che supporterà l’ulteriore adozione della piattaforma cloud di Ibm”.