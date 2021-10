Icos aggiunge al catalogo la protezione delle identità Cyberark Il distributore a valore aggiunto (Vad) ha aggiunto alla propria offerta rivolta ai partner la piattaforma di Identity Security di CyberArk. Sono previste attività di marketing, formazione e supporto. Pubblicato il 05 ottobre 2021 da Redazione

L’offerta di soluzioni di cybersicurezza di Icos si amplia grazie a un nuovo accordo di distribuzione siglato con Cyberark. La piattaforma di Identity Security di CyberArk entra a far parte dell’offerta di Icos rivolta ai partner di canale. Il distributore a valore aggiunto (Vad) ferrarese con questo accordo “espande la sua presenza sul mercato italiano attraverso un ecosistema di partner di canale a valore aggiunto”, fa sapere l’ufficio stampa.

CyberArk sarà partner esclusivo di Icos per la distribuzione di Identity Security in Italia. La piattaforma comprende di diversi software per la protezione e la gestione degli accessi e dei privilegi, destinati ai contesti on-premise, al cloud e alle attività DevOps. Il rilevamento e contenimento delle minacce si basa su analisi dei rischi e analisi comportamentali (supportate dall’intelligenza artificiale).

"L'Identity Security”, ha sottolineato Federico Marini, managing director di Icos, “è ormai un elemento fondamentale delle strategie di sicurezza cyber di ogni organizzazione, in quanto deve garantire la massima protezione degli asset digitali senza compromettere la fluidità del lavoro. Con il suo approccio security-first, CyberArk offre un supporto eccellente, grazie a soluzioni che sfruttano tecnologie sofisticate per fornire un'esperienza utente semplice e sicura. È un’azienda che si adatta perfettamente al nostro modo di approcciare il mercato, basato su un insieme di prodotti tecnologici innovativi in cui Icos può valorizzare le proprie competenze e la capacità di supportare i partner”.

"La gamma di servizi a valore aggiunto offerti da Icos ai partner CyberArk in Italia non ha eguali”, ha commentato Raffaella Zilli, channel sales manager di CyberArk Italia. "Definendo programmi di Identity Security basati sulle capacità di gestione degli accessi privilegiati di riferimento nel mercato al fine di proteggere efficacemente le credenziali, umane e non, e mostrando un impegno costante nella formazione e nello sviluppo di competenze, Icos vanta un ottimo posizionamento per capitalizzare nuove opportunità di business. Questa collaborazione rafforzerà ulteriormente l'offerta complessiva di sicurezza dell'ecosistema di partner, aiutando i clienti a ridurre il rischio cyber e migliorare le operazioni".

Icos si affiderà ai suoi team esperti di vendita, prevendita e marketing per aiutare i partner a creare e sviluppare al meglio le opportunità di business di CyberArk. I servizi offerti dallo staff di Icos includono azioni di marketing congiunte, attività di formazione e seminari per i partner, oltre ad azioni di supporto agli utenti attraverso proof-of-concept, presentazioni, demo e altro ancora.