Icos rinnova completamente il proprio sito Web Nel nuovo sito internet Icos sono raccolte e organizzate le informazioni del distributore a valore utili per i partner di canale Pubblicato il 06 luglio 2021

www.icos.it, ma aspetto, organizzazione e accesso differenti, semplificati e intuitivi e notevole arricchimento dei contenuti, caratterizzano il nuovo sito Web del distributore Un nuovo sito internet per Icos , il distributore a valore aggiunto che ha sede a Ferrara e uffici a Milano, Roma e a Bolzano, focalizzato sulle soluzioni infrastrutturali e per la sicurezza IT. Stesso indirizzo,, ma aspetto, organizzazione e accesso differenti, semplificati e intuitivi e notevole arricchimento dei contenuti, caratterizzano il nuovo sito Web del distributore

Il nuovo portale di Icos si presenta con un look and feel molto attuale e rinnovato sia sul fronte della grafica sia, dicevamo, riguardo l’organizzazione dei numerosi contenuti, consentendo ai rivenditori e system integrator una navigazione intuitiva e semplificata rispetto al passato, particolarmente user friendly, in modo da rendere facilmente acessibili tutte le informazioni presenti all’interno del sito.

Accesso semplificato anche dal fatto di essere assolutamente responsive a ogni tipo di monitor di qualsiasi device d’accesso, dai notebook, agli smartphone o tablet che sia, a favore di una altissima fruibilità ovunque ci si trovi.

Il lavoro di rinnovo del sito è stato possibile grazie alla collaborazione della Web Agency Webscape Solutions, specializzata proprio in media digitali progetti di nuovi canali di comunicazione, che ha cirato creatività e sviluppo sia del sito di Icos indirizzato al mercato italiano, sia di www.icosvad.de, che è il sito Web di Icos che fa riferimento al mercato tedesco, austriaco e svizzero

Il sito è caratterizzato da un menu di navigazione principale che si compone delle cinque sezioni Azienda, Prodotti, Soluzioni, Servizi, Notizie, Contatti, oltre a una icona che indirizza direttamente al calendario degli eventi.

L’obiettivo, secondo l’amministratore delegato di Icos, Federico Marini è stato “di creare dei siti che fossero strumenti di comunicazione per accedere alle informazioni e ai servizi di Icos, ma ponendo anche attenzione alla loro ottimizzazione in ottica SEO, conformi alla normativa GDPR e provvisti di protocollo di sicurezza HTTPS”.