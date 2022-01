Il Ces di Las Vegas torna (in presenza) tra paure e novità Edizione ridotta (un giorno in meno) per il Consumer Electronics Show di Las Vegas, ma non mancheranno novità interessanti, dall’intrattenimento all’automotive. Pubblicato il 03 gennaio 2022 da Redazione

Il Ces di Las Vegas sta per ripartire con la sua edizione 2022, tra le incertezze della nuova ondata della pandemia di covid, dominata dalla variante Omicron. Dopo l’edizione tutta digitale del 2021, ora, pur tra qualche defezione dell’ultimo minuto e con la scelta di rinunciare alla giornata finale dell’8 gennaio, il Consumer Electronics Show è pronto ad aprire battenti il 5 gennaio nella doppia modalità, in presenza e online. Le giornate del 3 e del 4 saranno, invece, riservate alla stampa.

“Ridurremo lo show a tre giorni e abbiamo allestito estese misure di sicurezza per la sicurezza di tutti i presenti e partecipanti”, ha dichiarato in una nota scritta Gary Shapiro, presidente e amministratore delegato della Consumer Technology Association, l’ente organizzatore della fiera. Inutile dire che la principale misura di sicurezza prevista (condizione minima necessaria, ma non del tutto sufficiente per bloccare i contagi da variante Omicron) è il possesso del Green Pass, nelle sue varie declinazioni nazionali.

La stessa Cta ha fatto sapere che oltre 2.200 esibitori hanno confermato la propria presenza a Las Vegas. In ogni caso tra le poche conseguenze piacevoli della pandemia c’è il fatto che sia possibile seguire a distanza parte dell’evento, registrandosi online (è necessario indicare ruolo lavorativo e azienda di appartenenza) e poi collegandosi al sito Web o all’applicazione per smartphone del Ces 2022. Il programma fruibile in forma digitale include una cinquantina tra keynote e altre conferenze e presentazioni, e inoltre sarà possibile comunicare direttamente con gli espositori.

Tra i primi annunci già circolati spiccano quelli di Samsung, che porterà in fiera nuovi monitor destinati a grandi aziende, designer, creativi e videogiocatori. Punta di diamante è il 32 pollici Odyssey Neo G8, una novità assoluta sul mercato in quanto primo monitor dotato di schermo curvo 4K (con risoluzione 3.840 x 2.160 pixel) e raggio 1000 R, che vanta una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GtG). Le sue caratteristiche sono finalizzate al creare un’esperienza di fruizione immersiva, e non a caso si tratta di un oggetto tecnologico destinato principalmente al gaming. A Las Vegas Samsung porterà anche la seconda generazione di EcoRemote, un telecomando smart presentato per la prima volta nell’edizione 2021 della fiera: la precedente versione si distingueva per la ricarica solare, mentre quella nuova può ricaricarsi attraverso le onde del router WiFi domestico.

Samsung Odyssey Neo G8

Non mancheranno effetti speciali nel campo dell’informatica. Come quelli attesi per Asus: da qualche anticipazione ufficiale e da indiscrezioni ufficiose, si ipotizza il lancio di un tablet per il gaming, ROG Flow Z13. Non un tablet per il gaming qualsiasi, ma il più potente al mondo, grazie all’impiego (si vocifera) del sistema operativo Windows e alla possibilità di collegare al dispositivo, attraverso un connettore, una scheda grafica eGpu di Asus esterna.

Come accade ormai da qualche anno, anche nel 2022 il Ces sarà palcoscenico di novità tecnologiche in campo automotive. Bmw, Citroen, Hyundai, Mercedes, Opel sono alcuni dei grandi marchi in esposizione, attraverso modelli di auto equipaggiati con sistemi Lidar, telecamere, pannelli di controllo touch, connettività verso e dal cloud, software di analisi dei dati di sviluppatori come Blackberry.