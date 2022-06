Il cloud (anche infrastrutturale) è il traino di Oracle Nell’anno fiscale 2022 la società di Redwood ha ottenuto 42,4 miliardi di dollari di ricavi. Cresce, nell’ultimo trimestre, l’offerta Infrastructure-as-a-Service. Pubblicato il 14 giugno 2022 da Redazione

Oracle brinda, ancora una volta, ai risultati di vendite e profitti del suo ultimo bilancio trimestrale, nonché dell’intero anno fiscale volto al termine, e un ringraziamento speciale è rivolto al cloud computing. In attesa di realizzare l'acquisizione più costosa della sua storia, l’azienda fondata da Larry Ellison ha continuato a crescere: nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato al 31 maggio, i ricavi pari a 11,8 miliardi di dollari hanno segnato un incremento del 5% anno su anno (+10% a valuta costante).



I ricavi della vendita di servizi cloud e licenze di supporto sono saliti di tre punti percentuali (che diventano sette a valuta costante), per un totale di 7,6 miliardi di dollari nel trimestre. La somma delle licenze per il cloud e l’on-premise arriva, invece, a 2,5 miliardi di dollari e segna un balzo anno su anno del 18% (o 25% a valuta costante). Per l’utile operativo calcolato su base non-GaaP c’è un +3% (o +8% a valuta costante), per un valore di 5,6 miliardi di dollari, e gli utili per azione non-GaaP sono pari a 1,54 dollari. I numeri hanno centrato le stime degli analisti di Refinitiv, avvicinandosi all’estremità più ottimistica della forchetta (compresa tra 1,37 e 1,66 miliardi di dollari).



“Anche in questo trimestre abbiamo continuato a migliorare i nostri risultati globali, con una crescita del fatturato totale del +10% a valuta costante”, ha commentato Safra Catz, chief executive officer di Oracle. “Questi aumenti costanti del tasso di crescita del fatturato trimestrale sono stati trainati dalle nostre applicazioni leader sul mercato, cloud Fusion e NetSuite. Ma in questo quarto trimestre abbiamo registrato anche un forte aumento della domanda del nostro cloud infrastrutturale, che è cresciuto del +39% a valuta costante. Crediamo che questo picco dei ricavi indichi che il nostro IaaS è entrato in una fase di iper-crescita".



L’andamento del quarto trimestre riflette quello dell’intero anno fiscale 2022. Nei dodici mesi Oracle ha totalizzato 42,4 miliardi di dollari di ricavi, corrispondenti a un 5% di crescita sull’anno fiscale 2021. Il profitto operativo non-Gaap è stato di 19,6 miliardi di dollari, significativamente superiore ai 10,9 miliardi del dato Gaap.