Software per il settore sanitario, Oracle potrà comprare Cerner Pubblicato il 07 giugno 2022 da Redazione

Oracle potrà compiere un passo importante nel campo dei software per la gestione dei dati e dei processi della sanità, realizzando la sua acquisizione più costosa di sempre. L’azienda di Redwood ha ottenuto tutte le approvazioni antitrust necessarie, compresa l'autorizzazione della Commissione Europea, e potrà procedere con l’acquisizione di Cerner Corporation, società che sviluppa software utilizzati nei contesti ospedalieri e nei sistemi sanitari, per esempio per la gestione delle cartelle cliniche o per l’acquisizione dati tramite dettatura vocale. Le due parti a fine 2021 avevano raggiunto un accordo del valore di 28,3 miliardi di dollari.



Ottenute le approvazioni necessarie, Oracle ha comunicato di voler completare l'offerta pubblica di acquisto subito dopo la sua scadenza, lo scorso 6 giugno. La chiusura dell'operazione dipende dalla soddisfazione di specifiche condizioni di chiusura, tra cui l'aggiudicazione da parte degli azionisti di Cerner della maggioranza delle azioni in essere nell'offerta pubblica di acquisto.



"Prevediamo che questa acquisizione contribuirà in modo sostanziale ai ricavi di Oracle su base non Gaap nell'anno fiscale 2023", ha dichiarato la chief executive officer, Safra Catz. "La sanità è uno dei settori verticali più grandi e più importanti al mondo (con un turnover di 3,8 miliardi di dollari soltanto negli Stati Uniti, l’anno scorso). Ci aspettiamo che Cerner rappresenti un enorme motore di crescita per gli anni a venire".



Stando alle dichiarazioni, Oracle estenderà il raggio commerciale dell’offerta di Cerner portandola in altri mercati. Inoltre la società conta di migliorare i software acquisiti con le proprie tecnologie di Autonomous Database, con strumenti di sviluppo low-code come la piattaforma Apex e con la propria interfaccia utente. I sistemi di Cerner, inoltre, saranno migrati nel cloud di Oracle. "Ciò può essere fatto molto rapidamente, poiché il business più grande e il sistema clinico più importante di Cerner girano già su Oracle Database”, ha precisato Mike Sicilia, executive vice president, Industries di Oracle. “Non è necessaria nessuna modifica. Ciò che cambierà è l'interfaccia utente. Semplificheremo l'apprendimento e l'utilizzo dei sistemi di Cerner rendendo la tecnologia vocale hands-free l’interfaccia primaria per i sistemi clinici di Cerner".



"Insieme, Cerner e Oracle hanno la capacità di trasformare la fornitura dei servizi sanitari offrendo ai professionisti del settore medico una nuova generazione di sistemi di informazione sanitaria", ha commentato Larry Ellison, presidente e chief technology officer di Oracle. "Informazioni migliori permettono di prendere decisioni migliori sulle cure, che, a loro volta, portano risultati migliori per i pazienti. I nostri sistemi, nuovi e semplici da usare, sono progettati per ridurre il carico di lavoro amministrativo che grava sui nostri medici, migliorando al contempo la privacy dei pazienti e riducendo i costi sanitari complessivi".