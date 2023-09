Il dibattito su digitale e connettività fa tappa a Milano con Mix Il principale Internet Exchange italiano dà appuntamento al MiCo il 14 e 15 novembre con Salotto 2023, evento organizzato da Digital Events. Pubblicato il 11 settembre 2023 da Redazione

Appuntamento a Milano per parlare di connettività, di trasformazione digitale, di progetti legati al Pnrr per garantire un accesso Internet veloce e sicuro alle aziende e ai cittadini italiani. Mix – Milan Internet Exchange, discuterà di questi temi insieme a rappresentanti delle telecomunicazioni, dell’industria e delle istituzioni i prossimi 14 e 15 novembre all'Allianz MiCo di Milano, in occasione di Salotto 2023. Organizzato da Digital Events, l’appuntamento vuol bissare il successo della scorsa edizione, che in una sola giornata prevista aveva attratto oltre 550 visitatori, in rappresentanza di più di 270 aziende.



Ma le attese per quest’anno sono anche maggiori, perché il Salotto 2023 raddoppia tempi e spazi: ci saranno due giornate e oltre tremila metri quadri a disposizione per un’agenda ricca di appuntamenti. Nel padiglione 4 dell’Allianz MiCo saranno allestiti un’ampia sala plenaria per 600 ospiti, un’area espositiva dedicata agli stand degli sponsor e una “networking lounge”.



In agenda si alterneranno momenti di confronto tra istituzioni e industria sui temi legati allo sviluppo digitale del Paese (come i progetti del Pnrr e la migrazione in cloud) e sessioni su contenuti tecnici, su temi come le nuove regole dell’IP Internet censorship, la sicurezza di Internet, il protocollo Quic, le più recenti tecnologie streaming su IP e il cloud ibrido via IXP.



Milano non è una scelta casuale, non solo in quanto capitale informatica italiana ma perché Mix ha la propria sede nel campus Caldera della città lombarda. Fondata nell’anno 2000, l’azienda possiede il principale punto di interscambio (IXP) di reti Internet italiano e tra i primi in Europa in termini di traffico veicolato, con picchi di traffico giornaliero di oltre 2,3 Tbps. È uno dei pochi IX Europei dotati di data center di proprietà. Da qui, Mix offre servizi di interconnessione a oltre 390 aziende italiane e straniere dotate di una propria rete indipendente. La società è anche tra i soci fondatori di Open Hub Med, il primo polo “neutrale” italiano per l’interconnessione delle reti del bacino del Mediterraneo verso il Nord Europa.

Un'immagine della scorsa edizione del "Salotto" (Credits: Mix)

“Negli anni il Salotto ha registrato una lista di partecipanti sempre più ampia”, ha commentato Alessandro Talotta, executive president e chairman di Mix, “confermando la validità della scelta di presentare un format semplice e innovativo che coinvolge sia gli operatori di settore sia il mondo istituzionale. L’evento è un momento di riflessione, di dibattito e di networking: si svolge nel quarto trimestre e questo aiuta a ripensare alle cose fatte nell’anno e a quelle che dovranno accadere in quello successivo”.



“La presenza delle principali aziende Telco operanti in Italia rende Salotto 2023 una vetrina ideale per promuovere il proprio business in questo comparto”, ha dichiarato Pietro Cerretani, managing partner di Digital Events. “Poter collaborare all’organizzazione di un evento così riconosciuto in ambito telco, giunto quest’anno alla diciassettesima edizione, rappresenta per Digital Events una grande opportunità per aumentare il presidio del mercato e delle imprese. Per questo abbiamo dato vita a diversi pacchetti di sponsorizzazione che spaziano dalle speech opportunity, alla presenza in area espositiva e diverse soluzioni di visibilità e interazione con i clienti.”.



Per informazioni sulle opportunità di sponsorizzazione, scrivere a sales@digitalevents.it.