Il metaverso si può toccare con mano in un concept store Apre le porte a Burlingame, California, il primo Meta Store: un negozio in cui acquistare e provare visori Quest 2, occhiali di realtà aumentata e altro ancora. Pubblicato il 05 maggio 2022 da Redazione

Il metaverso è in mostra nel Meta Store, un negozio in cui le tecnologie hardware e le soluzioni di realtà virtuale immersiva possono essere sperimentate e, perché no, acquistate. Meta, la società proprietaria di Facebook, Instagram e Whatsapp, sta per inaugurare il suo primo negozio dedicato al metaverso. E se creare uno spazio fisico per promuovere la frequentazione di un mondo virtuale esteso, immersivo e interattivo potrebbe apparire contraddittorio, va detto che si tratta di un concept store che funge più che altro da vetrina per le tecnologie hardware necessarie per l’accesso al metaverso.



Il punto vendita aprirà i battenti il 9 maggio, ma la società di Mark Zuckerberg ha già diffuso immagini e anticipazioni. Collocato nella cittadina californiana di Burlingame, vicino ai laboratori di Meta dedicati alla realtà virtuale (Reality Labs), il Meta Store richiama un po’ gli Apple Store nel minimalismo dell’arredamento, se non fosse per l’enorme schermo collocato su una parete, sul quale è possibile sperimentare l’immersione in un videogioco indossando i visori Oculus Quest 2 (ribattezzati Meta Quest).



I visori VR fanno mostra di sé sugli scaffali, accanto a occhiali di realtà aumentata marchiati Ray-Ban e a dispositivi per le videochiamate Portal. Tecnologie rivolte al gaming e al mondo dell’intrattenimento, innanzitutto, ma anche ad attività lavorative come le videoconferenze e le riunioni aziendali virtuali, in cui i partecipanti possono comparire in forma di avatar. Meta sta portando avanti questa possibilità attraverso la piattaforma Horizon Workrooms (attualmente in beta) e altri, come Microsoft, hanno avuto idee simili. Dunque l’ipotesi di un metaverso esteso al mondo lavorativo e abbastanza diffuso da entrare nelle abitudini quotidiane planetarie potrebbe essere realistica.

(Foto: Meta)

Visori di realtà virtuale, occhiali di realtà aumentata, smart display e accessori sono in vendita anche online, in una nuova sezione di e-commerce aggiunta al sito www.meta.com. Se mai ci si trovasse a passare da Burlingame, però, provarli di persona potrebbe essere divertente, anche senza doversi necessariamente innamorare del metaverso. “Quando hanno sperimentato una tecnologia, le persone possono apprezzarla meglio”, ha scritto il responsabile del negozio, Martin Gilliard. “Il Meta Store aiuterà le persone a connettersi al modo in cui i nostri prodotti possono dare accesso al metaverso del futuro. Non vendiamo il metaverso nel nostro negozio, ma speriamo che le persone che vengono usciranno da qui avendo capito meglio come i nostri prodotti aiuteranno a connettersi a esso”.