Il nuovo Ceo di Rgi Group è Federico Della Casa, ex di Salesforce Il manager lascia la società colosso del Crm per diventare amministratore delegato di Rgi Group, azienda fornitrice di software per il settore assicurativo. Pubblicato il 02 settembre 2022 da Redazione

Rgi Group, azienda fornitrice di software per il settore assicurativo, con sedi a Milano e a Ivrea (Torino), ha annunciato il passaggio di consegna tra il vecchio e il nuovo amministratore delegato: Cécile André Leruste lascia il ruolo di Ceo, che va a Federico Della Casa. Un manager di comprovata esperienza, il cui ultimo incarico è stato quello di senior vice president Public Sector dell’area Emea meridionale per Salesforce. In precedenza, per la stessa Salesforce (dove ha lavorato per oltre sette anni) era stato country leader per l’Italia.



Federico Della Casa lavorerà “per guidare e accelerare la crescita del Gruppo in Italia e in Europa, facendo leva sulle solide basi di RGI e sull'innovazione dei modelli di business, dei prodotti e dei servizi per aiutare i clienti ad operare con successo”, ha spiegato l’ufficio stampa della società. Rgi Group continuerà a perseguire la propria strategia e il proprio piano di crescita, che prevede investimenti nei prodotti dell'azienda e un ulteriore consolidamento della frammentato mercato dei software assicurativi.

Accanto al passaggio di consegne nel ruolo di Ceo va segnalato l’ingresso di Massimo Paltrinieri in qualità di chief customer officer. Paltrineri ha alle spalle una lunga esperienza nel campo assicurativo (è stato Cio di Generali) e nei servizi finanziari, con McKinsey, Nexi e Dresdner Bank. Nel suo nuovo ruolo dovrà contribuire a “incentrare ulteriormente la strategia di RGI sulle esigenze di lungo periodo dei clienti e sulle tendenze del settore”.

Massimo Paltrinieri, chief customer office di Rgi Group; nella foto in alto: Federico Della Casa, Ceo

Rgi conta attualmente in organico circa 1.200 professionisti specializzati in IT e nel settore assicurativo, dislocati in venti sedi e in otto Paesi. Nel suo curriculum, l’azienda vanta collaborazioni con oltre 150 compagnie assicurative e 300 broker in diverse aree geografiche. L’offerta si focalizza sui software per la gestione dei processi assicurativi “core”, tra cui la policy administration, il customer engagement, la gestione dei sinistri, la gestione della rete vendita e distribuzione nei mercati Vita e Danni.