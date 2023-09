Il public cloud traina il mercato e farà il botto entro il 2027 Secondo i dati di Idc, il tasso di crescita globale si mantiene intorno al 20% medio annuo e non è destinato a modificarsi molto nel tempo. Però la parte pubblica guadagnerà quote e varrà 1.350 miliardi di dollari fra quattro anni. Pubblicato il 01 settembre 2023 da Redazione

Negli ultimi cinque anni, secondo Idc, il mercato del cloud ha registrato una crescita media del 23% in valore, diventando un elemento centrale nelle strategie di aziende di ogni settore. A trainare il comparto sono soprattutto le sottoscrizioni ai servizi cloud pubblici, che dovrebbero crescere a un tasso del 19,9% annuo a livello mondiale tra il 2023 e il 2027. Questo significa che fra quattro anni il valore di tali servizi raggiungerà la notevole cifra di 1.350 miliardi di dollari, in confronto ai 545,8 miliardi di dollari registrati nel 2022.

All'interno del panorama disegnato da Idc, il software-as-a-Service (SaaS) rimane una delle fonti principali di entrate. Con una crescita prevista del 15,8% annuo e l'ampio interesse per applicazioni come Enterprise Resource Management (Erm) e Customer Relationship Management (Crm), il SaaS dovrebbe rappresentare il 40% del valore di mercato globale dei servizi cloud pubblici entro il 2027, in calo però rispetto al 45% registrato nel 2022.

Di seguito, troviamo l'Infrastructure-as-a-Service (IaaS), che dovrebbe registrare la crescita più robusta in valore, con un aumento del 27,2% annuo in media. Infine, per il Platform-as-a-Service (PaaS) si prevede un incremento del 23,5% all'anno fino al 2027.

Da un punto di vista geografico, gli Stati Uniti rimangono i principali investitori, con una spesa prevista nel 2027 a 697 miliardi di dollari. L'Europa occidentale si posiziona al secondo posto con 273 miliardi di dollari, seguita dalla Cina al terzo posto con 117 miliardi di dollari.

Riguardo ai principali clienti che guidano la domanda di servizi cloud pubblici, spiccano le banche, i produttori e fornitori di servizi It e gli operatori delle telecomunicazioni. Queste tre categorie contribuiranno con la somma di 326 miliardi di dollari alle entrate del settore nel 2027. Considerando anche il retail e i servizi professionali, questi cinque settori saranno responsabili del 36% delle entrate per i fornitori di cloud pubblico entro il 2027.

