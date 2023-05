Il retail è più personalizzato e vincente se sa usare bene i dati Sas e Jackala propongono congiuntamente la soluzione Retail Analytics Cloud Platform. L’opinione di Mirella Cerutti e Marco Di Dio Roccazzella sul perché è vincente. Pubblicato il 09 maggio 2023 da Emilio Mango

Oggi c’è una piattaforma, frutto di uno sforzo congiunto di due aziende che collaborano da anni, che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il data-driven retail. Una piattaforma veloce e pronta all’uso perché basata sul cloud e perché già arricchita con l’esperienza accumulata nel corso di anni di analytics applicati al mondo del commercio. “Noi di Sas”, ci ha detto Mirella Cerutti, managing director Italy e regional vice president, “abbiamo la capacità di offrire una piattaforma tecnologica che risponde alle necessità del mercato e che consente una gestione del dato in qualsiasi forma, dal momento in cui viene generato fino alla fruizione”.

“Da sempre”, ha proseguito Cerutti, “puntiamo a partnership con i principali player dei diversi settori di mercato e nel mondo retail abbiamo lavorato con Jakala per costruire una soluzione pronta all’uso, soprattutto oggi che c’è una richiesta sempre maggiore di analytics, dovuta anche alla gestione dell’omnicanalità”.

Mirella Cerutti, managing director di Sas



“Abbiamo lanciato la piattaforma insieme a Sas”, ha raccontato Marco Di Dio Roccazzella, general manager di Jakala, “usando i dati per personalizzare i processi e per definire pricing e promozioni (quest’anno ad esempio, con un’inflazione ancora alta, c’è da gestire il delicato tema del re-pricing e delle promozioni). Si tratta di una piattaforma semplice, che sfrutta una serie di soluzioni già pre-elaborate e ulteriormente accelerate dal cloud”.



Sas e Jakala, in sostanza, puntano sull’offerta di una soluzione facilmente integrabile nei sistemi aziendali e rapida da mettere in produzione, in modo da favorire un veloce ritorno dell’investimento. “In base a ciò che osserviamo”, ha proseguito Cerutti, “le aziende che riescono veramente a tirare fuori valore dai dati sono poche, proprio perché mancano sul mercato piattaforme semplici da utilizzare ma in grado di gestire e sfruttare il dato in maniera completa, durante tutto il suo ciclo di vita”.



Il passaggio sembra semplice ma non lo è, perché l’integrazione deve essere governata e il dato deve rimanere sempre sotto controllo, un obiettivo complesso per molti imprenditori e manager. “Non solo con la nuova Retail Analytics Cloud Platform è possibile governare l’integrazione”, ha sottolineato Di Dio Roccazzella, “ma l’adozione è più veloce facile grazie al fatto che la piattaforma è già premasticata espressamente per il mondo del retail: per iniziare a utilizzarla efficacemente ci vogliono settimane e non mesi. Quindi il ritorno è più veloce e l’impatto sul cliente finale è rilevante”.

Marco Di Dio Roccazzella, general manager di Jakala



La soluzione è destinata al più ampio spettro del mercato retail, dal mondo del lusso alla Gdo fino all’e-commerce puro, in pratica a tutte le aziende che tengono traccia del comportamento del consumatore finale. Le applicazioni tipiche vanno dalla gestione delle fidelity card in ottica broadcasting alle attività di pricing, alle promozioni, al forecasting.



“Quando le aziende vedono i ritorni di questo tipo ti piattaforme”, ha aggiunto la managing director di Sas, “di norma la richiesta si espande a ulteriori analisi, per abbracciare tutta la gamma degli analytics, dai più semplici ai più complessi, come quelli che coinvolgono tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning”.



In Italia Sas sta già lavorando con con alcune aziende del largo consumo, che utilizzano la soluzione per le attività di previsione della domanda e delle esigenze della produzione, tese a diminuire gli sprechi, “con un impatto diretto sull’ultima riga ma anche sulla sostenibilità”, ha rimarcato Cerutti. “Nell’ottica di una vera soluzione as-a-service, ogni cliente può iniziare subito a operare attivando i servizi che interessano, crescendo poi gradualmente insieme alla confidenza acquisita e al ritorno ottenuto”.