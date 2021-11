Il software-defined di Sangfor Technologies viaggia con V-Valley Il distributore aggiunge a catalogo le soluzioni software-defined per la virtualizzazione, il cloud ibrido e la sicurezza di rete Sangfor Technologies. Pubblicato il 10 novembre 2021 da Redazione

Nuova aggiunta nel catalogo di V-Valley, distributore controllato al 100% dal Gruppo Esprinet: si tratta dell’offerta di Sangfor Technologies, azienda cinese specializzata in tecnologie per la virtualizzazione, il cloud computing e la sicurezza di rete. Il suo è un approccio software-defined, applicato a soluzioni di infrastruttura iperconvergente, Virtual Desktop Infrastructure (Vdi), Next Generation Firewall (Ngfw), Internet Access Gateway, protezione degli endpoint, protezione dai ransomware, risposta agli incidenti, ottimizzazione Wan ed Sd-Wan.

Fondata nel 2000, Sangfor conta attualmente più di 7.500 dipendenti e una sessantina di filiali in giro per il mondo e una sua caratteristica di vanto è il fatto di destinare più del 20% del proprio fatturato annuale ad attività di ricerca e sviluppo. Grazie all’accordo con V-Valley, la società potrà rafforzare il proprio posizionamento nel mercato Europeo.

V-Valley proporrà la sua offerta alla propria clientela, composta da dealer, rivenditori a valore aggiunto, service provider, system integrator e installatori: in particolare, intende creare nuove “nuove opportunità di business ai clienti che operano nel settore delle Advanced Solutions e che stanno affrontando il processo di trasformazione della loro attività in modalità XaaS” (l’acronimo sta per “everything as a service”).

“Nell’era del cloud computing, Sangfor vuole essere un abilitatore di soluzioni XaaS per i propri partner e clienti finali”, ha dichiarato Jackie Chen, vice presidente Emea dell’azienda. “La nostra missione è aiutare i nostri clienti a trasformare il loro IT in un’architettura di cloud ibrido ben organizzata e pre-integrata. La nostra soluzione è creata per far incontrare tutte le esigenze di business con il massimo livello di security detection e un’altrettanto elevata capacità di risposta. Grazie alla partnership con V-Valley, vogliamo diventare l’alleato delle aziende italiane, che desiderano migliorare il loro business e, soprattutto, sentirsi ed essere protette”.

“La partnership con Sangfor rientra nella strategia di crescita del Gruppo nei segmenti ad alto valore aggiunto e in particolare nel mercato del cloud e della virtualizzazione”, ha commentato Luca Casini, country manager business di Esprinet Italia. “Continuiamo ad integrare la nostra offerta con brand e soluzioni di altissimo livello come Sangfor, con l’obiettivo di supportare i nostri clienti nella generazione di nuove e strategiche opportunità di business”.