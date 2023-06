Il tablet di Lenovo è “estremo” e adatto anche per la produttività Il nuovo Tab Extreme d 14,5 pollici con tastiera a doppia cerniera è il tablet più grande mai realizzato da Lenovo. Presentato anche il block notes digitale Smart Paper. Pubblicato il 09 giugno 2023 da Redazione

I dispositivi due-in-uno, un po’ tablet e un po’ Pc, scelgono solitamente una dimensione di schermo contenuta, adatta per l’uso in mobilità. Lenovo ha fatto una scelta diversa con il suo nuovo Tab Extreme, il cui nome allude al fatto delle dimensioni del display: 14,5 pollici, misura mai sperimentata prima dall’azienda su un tablet. Presentato al Ces di Las Vegas, questo ibrido fra un tablet e un notebook è ora disponibile anche in Italia al costo di partenza di 1.299 euro. La tastiera è acquistabile separatamente per 399 euro.

Vista la presenza del sistema operativo Android, non si tratta di un un classico notebook due-in-uno basato su Windows, ma piuttosto di un dispositivo leggero e con buone caratteristiche multimediali e di autonomia energetica, utilizzabile sia per lavorare, all’occorrenza e in mobilità, sia per l’intrattenimento. Inoltre, attraverso l’applicazione Lenovo Freestyle, è possibile collegare Tab Extreme a un Pc Windows e utilizzare il tablet come un secondo monitor wireless.

Il dispositivo impiega un processore MediaTek Dimensity 9000 da otto ocre, ha 12 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione (espandibili con SD fino a 1 TB), batteria da 12.300 mAh che permette fino a 12 ore di autonomia se usiamo il dispositivo per la riproduzione video, o 15 ore se lo usiamo per la navigazione Web.

Lo schermo Oled è touch, ha una risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e gamma di colori DCI-P3, mentre il sistema audio spaziale tridimensionale impiega ben otto altoparlanti Jbl a quattro canali. La caratteristica distintiva è però il design: lo schermo si collega alla tastiera con doppia cerniera e può essere inclinato secondo diversi angoli di visualizzazione per una migliore esperienza di scrittura, navigazione Web, videochiamata o altre applicazioni. Inoltre, grazie a un cavalletto magnetico posizionabile in diversi modi, è possibile utilizzare la sola tavoletta staccandola dalla tastiera. Si può interagire anche con il pennino digitale Precision Pen 3.

Arriva in Italia anche Lenovo Smart Paper, un blocco note digitale basato su tecnologia e-ink e rivolto a tutti coloro che sono soliti prendere appunti a mano libera, per esempio durante brainstorming e riunioni di lavoro, oppure per disegnare. Il dispositivo restituisce la sensazione della scrittura su carta, con la differenza che i documenti creati possono essere memorizzati, salvati in copie di backup e archiviati in cloud (5 GB di spazio gratuito per i primi tre mesi e poi accessibile al costo di 9,99 a trimestre).



Si può scegliere tra 74 modelli di blocco note e nove impostazioni della penna. Inoltre con l’app Lenovo Smart Paper è possibile convertire le registrazioni audio in testo, leggere il testo scritto ad alta voce e tradurlo in più lingue. Il dispositivo può anche eseguire applicazioni di produttività come e-mail, calendario, calcolatrice e l'app eBooks.com, che consente di accedere a oltre due milioni di libri e dizionari. Lenovo Smart Paper è proposto a 499 euro.