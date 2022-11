Impresoft Group compra Hiteco e si rafforza nelle tecnologie Sap Nuova acquisizione per Impresoft Group dopo quella di Cloudnova. Hiteco è specializzato in progetti Erp centrati su tecnologia Sap. Pubblicato il 17 novembre 2022 da Redazione

Nuova acquisizione per Impresoft Group dopo quella, recente, di Cloudnova. In quel caso l’ambito di riferimento era la marketing automation, mentre l’acquisto annunciato ora è Hiteco, un system integrator specializzato in tecnologie Sap (di cui è Gold Partner). Le due operazioni societarie rientrano nella strategia di espansione annunciata da Impresoft Group lo scorso aprile, dopo l’ingresso del fondo Clessidra Private Equity nel capitale sociale.

Nata nel 1987 per proporre un proprio Erp, da vent’anni Hiteco ha scelto di veicolare la tecnologia di Sap, anche apportandovi le proprie personalizzazioni. Ora la società porta in dote la propria esperienza e le proprie certificazioni in ambito Sap.

L’acquisizione permetterà anche a Impresoft Group di espandersi in Centro Italia e di rafforzare il focus sul settore manifatturiero (con particolare riferimento alle medie imprese italiane, principale segmento in cui opera Hiteco) e sulla Pubblica Amministrazione. Inoltre Hiteco va a rafforzare il centro di competenza Business Solutions di Impresoft Group, di cui fanno già parte le aziende Formula e GN Techonomy, e che si occupa di miglioramento dei processi core, pianificazione delle risorse per soddisfare la variabilità della domanda e innovazione del processo decisionale basato sui dati.

“Con Hiteco entriamo finalmente nel mondo Sap, che riteniamo particolarmente strategico per lo sviluppo di Impresoft Group, dove prevediamo l’ampliamento anche grazie all’imminente ingresso di altre società particolarmente rappresentative di quel mondo di cui vogliamo divenire attori protagonisti e che rafforzerà sensibilmente la nostra presenza anche nel mercato enterprise”, ha commentato Antonello Morina, Ceo della società capofila, Formula Impresoft.

“Con l’ingresso in Impresoft Group”, ha proseguito, “a Hiteco viene assicurata la disponibilità di UniQa, la nostra suite applicativa con cui è possibile creare soluzioni modulari capaci di abilitare la trasformazione digitale delle imprese, soddisfacendo i molteplici bisogni di svariate tipologie di aziende di ogni dimensione, uno strumento utile a sviluppare ed estendere la presenza sulla clientela e quindi rafforzare le capacità di crescita di Hiteco all’interno gruppo”.

Quest’anno Impresoft Group prevede una crescita di fatturato organica (al netto delle acquisizioni) di oltre il 10% e ricavi superiori a 100 milioni di euro. Il piano di espansione andrà avanti l’anno prossimo coinvolgendo altri tre competence center, centrati su Corporate Resilience, Industry Solutions e Customer Engagement. Il gruppo annovera attualmente più di 3.500 clienti attivi in Italia.